Мнение: Медведь теряет хватку

27.09.2020, 21:40, Разное



Открыточные виды Нагорного Карабаха

В обострении и даже возможном начале полномасштабной войны между Арменией и Азербайджаном вина России если и есть, то косвенная. Дело не в том, что РФ что-то не то сделала – кого-нибудь там к чему-то подстрекала или кого-то ослабила; дело в том, что Россия сама ослабела и продолжает слабеть.

Ведь что такое “армяно-азербайджанский конфликт”? Это давнее, многодесятилетнее противостояние из-за Нагорного Карабаха – спорной территории, которую Азербайджан считает своей, но с которой еще в начале 90-х армяне его выбили. С тех пор оно и тянется. При этом исторически сложилось, что за Азербайджаном маячит тень Турции (у них и язык в сущности одинаковый), ну а за Арменией традиционно и всегда виднелась исполинская тень России. Силы – вместе с теневым “довеском” – получались примерно равны, и, соответственно, наблюдалось “вечное перемирие”: все стороны конфликта недовольны, все ненавидят друг друга, все хотели бы, чтобы противник скончался в муках – но все боятся лезть в драку, предвидя неприемлемые потери. Клинч.

Дело ведь еще и в том, что если смотреть без “довесков”, то один на один у Азербайджана вообще все козыри на руках: он, во-первых, по населению втрое больше (10 млн. против 3 млн., в Карабахе всего населения – 150 тыс., говорить не о чем); во-вторых – он намного богаче (просто потому, что, в отличие от бесплодной Армении, имеет нефть); в-третьих (как следствие второго) – намного лучше и современнее вооружен; наконец, в-четвертых (последнее по порядку, но не по значимости) – он как бы “в своем праве”, поскольку по пресловутому “международному праву” Нагорный Карабах принадлежит ему, армянская “нагорно-карабахская республика” по статусу – на уровне какой-нибудь нашей “Республики Южная Осетия”, то есть ее не признает примерно никто.

Зная весь этот исходный расклад, впору задаться другим вопросом: как вообще Армения, уступая во всем да и к тому ж действуя поперек международного права, умудрилась этот Карабах не только захватить (что уже чудо), но еще и столько времени удерживать?! За счет чего??

Тут, видимо, три фактора основные. Во-первых, уже упоминавшаяся поддержка России – оружием и деньгами. Во-вторых – нельзя сбрасывать со счетов влияние армянской диаспоры, особенно на Западе – ее не зря называют “второй в мире” (!) по степени влиятельности (после, естественно, еврейской). Ну и третий фактор звучит, конечно, особенно обидно для азербайджанцев – видимо, армяне действительно намного лучшие воины (не зря об азербайджанцах говорят как о нации торговцев и крестьян, но никак не вояк). То есть до поры до времени за счет воинского духа, воинского умения и поддержки РФ Армении удавалось как-то поддерживать паритет…

Но стали качаться “теневые весы” за спинами игроков. Турция явно стремится стать “региональной державой №1”, а вот наша РФ хужеет на глазах, превращаясь усилиями бессменного Нацлидера и его армяно-грузинского МИДа в страну-изгоя, которой каждое лыко ставят в строку. В таких условиях, когда Россия выглядит зашуганным медведем, обложенным со всех сторон загонщиками, становится крайне сомнительным, что она позволит себе какие-то активные действия против участников конфликта. “Не до жиру, быть бы живу!” – такой теперь у России девиз (абсолютно, кстати, разделяемый населением, напрочь утратившим пассионарность).

К тому ж и внешнеполитические действия России в последнее время как-то не отличаются разнообразием; как Россия будет воздействовать на Азербайджан – пошлет в Баку неразлучную парочку, Чепигу и Мишкина? Ну, видимо, всем полицейским в Баку закачали на айфоны их интервью с Симонян (sic!), а доктора в президентском дворце держат наготове двойной запас атропина для Алиева. Словом, подготовившись – Азербайджан решил рискнуть.

Внимание Кремля отвлечено на Белоруссию, да и в самой Армении – как раз очень удачно для Баку – не так давно восставший народ скинул клику “карабахцев”, то есть боевых командиров реального карабахского ополчения (впрочем, тоже давно расслабившихся за 25 лет “перемирия”), и заменил ее на вполне штатского Пашиняна. Плюс еще мировое внимание отвлечено (и измучено) непрекращающимися страшилками насчет “волн мировой пандемии”, есть шанс, что думать в таких условиях еще и о каких-то битвах неведомых народов вокруг нескольких горных сел никто особо не станет.

Надоевший всем медведь загнан, затравлен, утратил хватку – потихоньку начинают оживать все тлеющие конфликты. Трехмиллионная Армения зажата с одной стороны “дружественным” Азербайджаном, а с другой – не менее “дружественной” Турцией. Сообщение с Россией у нее – только через “дружественную” Грузию (“грузины лучше, чем армяне! – Чем, чем лучше??! – Чем армяне”).

Хочется уже России умереть – но нельзя: все друг с другом передерутся.

UPD. Вообще, по логике – в “союзное государство” с Россией должна была рваться в первую очередь не Белоруссия, а Армения. Для Белоруссии союз с Россией, а не с Европой – вопрос не более чем выживания клана Лукашенко; а вот для Армении это банально вопрос выживания всей крохотной страны, которой угораздило разместиться в плотном мусумальнском окружении.