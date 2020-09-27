Полиция Барнаула задержала мошенников из Казахстана, выдававших себя за корейскую поп-группу

27.09.2020, 21:37, Разное

МВД Алтайского края провело задержание мошеннической группировки, которая устраивала концерты и корпоративы под видом известного корейского бойз-бенда BTS. На допросе выяснилось, что все злоумышленники являются гражданами Казахстана и незаконно пересекли границу с Россией.

По данным следствия, мошенники заработали на продаже билетов более 4,5 млн рублей, а их аудиторией становились девочки от 9 до 15 лет, платившие по несколько десятков тысяч рублей для встречи с корейскими кумирами. Более 2 месяцев они выдавали себя за всемирно известный коллектив, пока в полицию не поступила жалоба.

«Я заподозрила что-то неладное когда Чимин назвал Чонгука Мамбетом перед выступлением, а у Намуджина из кармана выпал портрет Назарбаева. После этого я сразу заподозрила мошенничество и заявила в полицию», — прокомментировала инцидент 10-летняя жертва аферистов.

Пользователи Twitter не поверили информации от МВД и запустили в соцсетях акцию поддержки BTS в Барнауле.