 

Полиция Барнаула задержала мошенников из Казахстана, выдававших себя за корейскую поп-группу

27.09.2020, 21:37, Разное

МВД Алтайского края провело задержание мошеннической группировки, которая устраивала концерты и корпоративы под видом известного корейского бойз-бенда BTS. На допросе выяснилось, что все злоумышленники являются гражданами Казахстана и незаконно пересекли границу с Россией.

По данным следствия, мошенники заработали на продаже билетов более 4,5 млн рублей, а их аудиторией становились девочки от 9 до 15 лет, платившие по несколько десятков тысяч рублей для встречи с корейскими кумирами. Более 2 месяцев они выдавали себя за всемирно известный коллектив, пока в полицию не поступила жалоба.

«Я заподозрила что-то неладное когда Чимин назвал Чонгука Мамбетом перед выступлением, а у Намуджина из кармана выпал портрет Назарбаева. После этого я сразу заподозрила мошенничество и заявила в полицию», — прокомментировала инцидент 10-летняя жертва аферистов.

Пользователи Twitter не поверили информации от МВД и запустили в соцсетях акцию поддержки BTS в Барнауле.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Скандалы: ВС открыл «ящик Пандоры»

11.08 / Ученые создают вакцину против туберкулеза для диабетиков и пожилых людей

08.09 / Мнение: Лукашенко обезглавил протест внутри Белоруссии

29.07 / Мнение: Почему Америка не справится

13.08 / Мнение: Белорусская оппозиция добилась важной моральной победы

21.07 / Мнение: Путин и Насреддин

24.07 / Может ли Наливкин стать президентом?

27.09 / Акушер рассказал, какие продукты нужно есть во время беременности

15.07 / Скандалы: Российские корпорации ударились в валютные долги

01.09 / Мнение: В это случае вы бы тоже повторяли?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска