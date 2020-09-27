 

Пашинян рассказал Макрону о деструктивной роли Турции в конфликте с Азербайджаном

27.09.2020, 21:08, Новости дня

Турция заняла деструктивную и агрессивную роль в конфликте между Арменией и Азербайджаном, сообщил армянский премьер Никол Пашинян в телефонном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном.

«Премьер обратил внимание собеседника на жесткую предвзято-агрессивную позицию Турции и необходимость остановить возможное вмешательство этой страны», – цитирует сообщение пресс-службы правительства Армении ТАСС.

В ходе беседы Макрон выразил озабоченность в связи со сложившейся ситуацией, и отметил, что дальнейшая эскалация напряженности недопустима.

Французский лидер счел необходимым принять все меры для прекращения боевых действий и разрядки напряженности, и подчеркнул необходимость активизировать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган призвал жителей Армении к конфликту с властями страны, которые, по его словам, используют народ как «марионетку» в конфликте с Азербайджаном.

Ранее в сентябре Эрдоган пообещал Макрону проблемы, если тот рискнет «связаться с турецким народом и Турцией».

Директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что Турция меняет соотношение сил в конфликте Армении и Азербайджана в пользу Баку, и позволяет последнему чувствовать себя более уверенно.

В воскресенье Пашинян после обострения конфликта с Азербайджаном заявил, что Армения может признать независимость Нагорного Карабаха. Армения объявила мобилизацию и военное положение, Баку тоже объявил о введении военного положения в отдельных регионах.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.



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