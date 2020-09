Мнение: “Экономика Третьего Рейха: Крупп”

27.09.2020, 21:05, Разное

Отличный во всех отношениях документальный фильм о концерне Круппа, который финансировал Гитлера и участвовал в ограблении Европы и оккупированных территорий СССР. Фильм наглядно показывает, что нацизм был неизбежным и логичным порождением капитализма и империализма.

Аннотация:

Акционерное общество "Фридрих Крупп" – частная кузница германской военной машины. Чем фирма занималась во времена Веймарской республики. Как Густав Крупп и другие рурские магнаты помогли нацистам захватить власть. Что такое корпоративное государство и какую экономическую политику проводили нацисты. Бизнес, Третий рейх и подготовка к войне – когда в действительности началась Вторая мировая. Как крупповцы грабили Европу. Что происходило в частных концлагерях во время войны и чем они отличались от лагерей СС. Какое наказание понесли преступники.

