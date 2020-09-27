Мнение: “Экономика Третьего Рейха: Крупп”
27.09.2020, 21:05, Разное
Отличный во всех отношениях документальный фильм о концерне Круппа, который финансировал Гитлера и участвовал в ограблении Европы и оккупированных территорий СССР. Фильм наглядно показывает, что нацизм был неизбежным и логичным порождением капитализма и империализма.
Аннотация:
Акционерное общество "Фридрих Крупп" – частная кузница германской военной машины. Чем фирма занималась во времена Веймарской республики. Как Густав Крупп и другие рурские магнаты помогли нацистам захватить власть. Что такое корпоративное государство и какую экономическую политику проводили нацисты. Бизнес, Третий рейх и подготовка к войне – когда в действительности началась Вторая мировая. Как крупповцы грабили Европу. Что происходило в частных концлагерях во время войны и чем они отличались от лагерей СС. Какое наказание понесли преступники.
Список источников:
1. Нюрнбергские процессы:
– Trial of the Major War Criminals Before the International Military Tribunal. Nuremberg. ("Blue Series");
– Nazi Conspiracy and Aggression ("Red Series");
– Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals Under Control Council Law No. 10 ("Green Series");
– Нюрнбергский процесс. Сборник материалов в 8-ми томах – 1987
Англоязычные материалы:
https://www.loc.gov/rr/frd/Military_L…
2. Манчестер, У. Оружие Круппа – 1971. Биография династии Круппов. Нет ссылок на первоисточники, но информация, в целом, достоверная.
3. Норден, А. Уроки германской истории – 1948. История Германии с начала до середины 20-го века. Мало ссылок на первоисточники. Но информация достоверна (многое взято с Нюрнбергских процессов).
4. Кучинский, Ю. Очерки истории германского империализма – 1952. Книга про развитие монополий и германского империализма. Везде есть ссылки на первоисточники. Очень ценная работа.
5. Галкин, А.А. Германский фашизм – 1989. Хорошая книга, есть ссылки на первоисточники.
Работы поменьше:
– Датт, Р.П. Фашизм и социалистическая революция – 1935;
– Сборник статей. История фашизма в Западной Европе – 1978;
– Сборник статей. Германский империализм и милитаризм – 1965;
– Сегалл, Я.Е. Очерки экономической политики германского фашизма – 1934;
– Руге В. – Как Гитлер пришел к власти – 1985 (вступительная часть);
– Устинкин, С. Германский стальной трест – 1941;
– Brady, R.A. Business as a system of power – 1943;
– Kuczynski, J. Germany under fascism 1933 to the present day – 1944;
– и еще несколько других работ, которые открывались буквально "полистать".
00:00 – Пролог
05:40 – Империя Круппов
16:29 – Первая мировая война
26:39 – Версальский мирный договор
41:25 – Рур
01:10:34 – Порабощение нации
01:19:02 – Корпоративное государство
01:39:00 – Бизне-СС
01:48:26 – Германский меч войны
01:56:04 – Разграбление Европы
02:08:39 – Джаст бизнес
02:27:57 – Крайняя необходимость
02:37:56 – Преступление и наказание
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет