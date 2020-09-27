Мнение: О поледствиях коррупции в ЦБ РФ. Про экономические тренды. Про элиты. Про деньги и геополитику.

27.09.2020, 20:50, Разное

Ну что, вновь немного впечатлю ультра-высоким уровнем 100% точности ранее данных прогнозов трендов и тенденций читателей своего блога, поэтому вновь пора информационно иллюминировать активные функциональные концепты геополитических процессов, как и их производные и локализованные по секторам экономики потоки, через которые общества цивилизаторов (так скажем true элиты, об этом сноска с общим описанием ситуации после данного абзаца) борясь с энтропией, проецируют антикризисный миропорядок на этой третьей по счету планете звезды главной последовательности называемой Солнце 🙂

При сборке и формулировании данного сообщения, как всегда решил не скрывать правды и продемонстрировать заранее аналитически предвосхищенные на стадии зарождения сильные внешнеполитические вектора (ниже скриншотом в подтверждение цитировал то сообщение, про будущие новые санкции и т.д.), которые как все могут заметить теперь реализуются, что подтверждает владение мной четким видением происходящего на этой планете.

Прогнозировалось зарождение тех векторов на основе характера деятельности служащих Банка России, который был идентифицирован и описан на основе содержимого официальных ответов служащих Банка России на вопросы поставленные в обращениях (в предыдущих сообщениях об этом много информации).

Как видите, в Банке России ничего в плане характера деятельности и межведомственных преступных сговоров не изменилось, раз мне как законопослушному гражданину которого некоторые коррумпированные гос. чиновники крышующие преступников и находящиеся в поисках моральных оснований, бездействием и халатностью провоцируют на неадекватную реакцию – вообще приходится писать про противодействие коррупции, ложь следователя ведущего уголовное дело и так далее, ибо всё соответствующее содержимое данного блога в части касающейся обоснованной и конструктивной критики деятельности служащих ведомств РФ, всегда было на 100% обусловлено отсутствием возмещения причинённого мне имущественного вреда и иных ущерба и убытков, а также противозаконным неосуществлением Банком России защиты моих прав и законных интересов акционера и инвестора на финансовом рынке путём халатности и бездействия служащих Банка России.

Так как государством РФ с огромной концентрацией капитала в Москве управляет узкая группа лиц, в частности управляет финансовым сектором и от них же зависят качество и характер регуляторной и других видов деятельности Банка России, теория элит в РФ является реальностью.

Но вся хронология событий о моих обращениях отправленных с 2015-го года в Банк России вкратце опубликованная мной в данном блоге, ярко свидетельствует о том, что как согласно Азиатской философии и Конфуцию о том, что право управлять даёт соблюдение моральных норм (в частности: следовать долгу и действовать в соответствии с законами), так и согласно Европейской философии и Платону в части касающейся присущего разным группам населения разного качества души, а именно её разумной части, добродетель которой заключается в мудрости – из-за безумно затянутого саботажа моих писем, законных требований и жалоб элит естественное право управлять в Банке России не было выявлено.

Но тогда каким образом выбранная власть доверяет соблюдение Конституционных прав граждан РФ в сфере финансовых рынков, УПК РФ, соответствующей охраняемой законом информации и интеллектуальной собственности Банку России до такой степени, что Банк России чиновники которого демонстративно не соблюдая требований Конституции и Федерального закона о Банке России считается независимым публично-правовым институтом? Что это за странный подход и странная институциональная архитектура государства заявляющего о том, что его официальный политический режим является демократическим? Та ситуация похожа на умышленно культивируемые остатки власти неконструктивной части люмпен-пролетариев СССР, характер которой всегда был дискриминирующий и репрессивный, а также был полон ксенофобии и попыток проецирования в социум экономических дисбалансов, проецирования дискриминации на основе выявления ими не люмпен-пролетариатских фенотипических тактик и стратегий присущих не пролетариям и не криминальным этнокультурным группам с не высокой степенью врожденной девиантности в поведении, возможно ситуация с Банком России это уступка идеологическим потомкам повального алкоголизма и преступного красного террора 20х – 40х годов признанного драмой и в РФ? Но зачем и cui prodest, cui bono(кому это выгодно)?

Другими словами, власти РФ действующей в контексте тяжелого ментального и культурного наследия СССР, следует серьёзно задуматься о скорейшей реализации исправлении накопившихся ошибок (в том числе в качестве экономических дисбалансов, которые нарушают этнические балансы и статус-кво в целях областях и городах, а результатом является повальная клептократия в ведомствах из-за мнимой конформности социума и локальной политической системы с нарушенной структурой) , умышленно допущенных чиновниками Банка России за последние десятилетия, на глазах международного сообщества нарушавшими социально-экономические и политические суть и смысл распада СССР.

Необходимо создать компенсационные фонды, провести реформу Банка России, объявить ретроактивную силу закона о деятельности новых социально-ориентированных компенсационных фондов в сфере финансовых рынков, необходимо уйти от ограничения в 1.5 млн. подобному в АСВ. Важно и то, что важнейшая часть законодательства РФ, а именно уголовно-процессуальный закон – в уголовных судопроизводствах теряет свою силу из-за умышленно халатного отношения служащих Банка России к преступлениям совершенным в финансовой сфере, что вообще не допустимо, так как приводит к масштабному нарушению процессуальных прав субъектов уголовного судопроизводства и к растлению должностных лиц полиции и органов прокуратуры, которые на почве демонстративной халатности служащих Банка России начинают “крышевать” преступников и ОПГ восприняв девиантное поведение служащих Банка России за проявление официальной федеральной уголовной политики.

Сноска об элитах: Исследователи из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии совместно с Московской школой управления «Сколково» и компанией dxFeed Solutions подготовили доклад, в котором представлен разработанный ими индекс качества элит (Elite Quality Index). Россия в рейтинге оказалась на 23-й строчке с оценкой элит в 48,9 балла. Ровно столько же составляет значение индекса для элит в Ботсване. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/society/03/09/2020/5f4feca09a794722ac80c8de

Далее, в диффузии с официальными новостями, представлен неполный перечень подтвердившихся на 100% прогнозов трендов и тенденций реализуемых элитами в рамках Генеральных мер и предварительно мной изложенный с описанием оснований для исполнения. Вновь подтвердились сложности возникшие и продолжающиеся в финансово-экономических отношениях с Китаем, в части касающейся реализации планов по торговле сырьём (на данный момент газопровод Сила Сибири не загружена на контрактные объемы) а значит и по поставкам валюты в РФ. Генеральные меры в том качестве в котором я их анонсировал и описал, будут прогрессировать и далее, так как характер деятельности служащих Банка России пока что даже частично не изменился на конструктивный и позитивный, что странно, так как им разъясняется многое. В том что касается добычи нефти – ситуация нестабильна, это очевидно наверное даже школьникам из-за последствий пандемии коронавируса, поэтому я её пока не буду описывать в деталях, что толку – там всё нестабильно и добыча сильно упала и много if() {//…} else {//…} & switch() {case}, но предсказанные в предыдущих сообщениях административные(в т. ч. дисконтным путём и меж/внутрекартельной конкуренцией) противостояния на рынках сбыта нефти и газа бурно процветают.

1) Подтверждено то, что на основном рынке сбыта вопреки потоку новостей утверждавшему что Северный поток-2 будет достроен – Газпром ждут всё те же трудности, истоки которых находятся в характере деятельности Банка России.

Ниже приведены некоторые скриншоты тех сообщений и новости подтверждающие реальность.

https://topcor.ru/16629-shansy-gazproma-dostroit-severnyj-potok-2-priblizilis-k-nulju.html

https://www.dw.com/ru/esli-severnyj-potok-2-ostanovjat-kakie-budut-posledstvija/a-54807125

2) Подтверждено по факту то, что ограничения на поставку валюты в РФ Генеральными мерами реализуются с успехом. Тут кстати важно учесть, что с похолоданием в северном полушарии из-за потребления газа кривая валютной выручки сходит на верх.



https://1prime.ru/finance/20200829/831963791.html

https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/rossiya-proela-tenevye-rezervy-banki-stolknulis-s-nekhvatkoy-valyuty-1029623347



