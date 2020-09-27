 

Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 51

27.09.2020, 20:48, Новости дня

Количество пострадавших при обрушении надземного пешеходного перехода в подмосковном Ступино достигло 51 человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«По состоянию на 13.00 пострадал 51 человек», – приводит РИА «Новости» сообщение МЧС.

Отмечается, что все они находятся в больницах, некоторые обратились к медикам самостоятельно.

Также в МЧС сообщили, что 18 человек находятся в тяжелом состоянии, они доставлены в медицинские учреждения. 

«Всего к ликвидации последствий происшествия привлекается 68 человек и 25 единиц техники», – добавили в ведомстве.

В воскресенье в цехе предприятия FM Logistic в районе подмосковного Ступина металлический надземный пешеходный переход длиной 35 метров и высотой 4 метра обрушился на инженерные коммуникации.

Причиной падения перехода, по предварительным данным, стала перегрузка сооружения. По факту обрушения надземного пешеходного перехода прокуратура проводит проверку. 



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