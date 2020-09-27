 

В Госдуме оценили возможность признания независимости Нагорного Карабаха

27.09.2020, 20:48, Новости дня

Заявлять о возможном признании независимости Нагорного Карабаха опрометчиво, считает первый заместитель председателя думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Для признания независимости Карабаха Еревану и Баку необходимо при посредничестве Москвы сесть за стол переговоров, сообщил Володацкий РИА «Новости».

В этом случае сторонам нужно урегулировать все вопросы по территориям, чтобы даже при условии признания республики ни у кого больше не было возможностей провоцировать вооруженные конфликты.

«Естественно, то, что сегодня там происходит, что начинается уже такая конфликтная ситуация, которая может перерасти в более сильный вооруженный конфликт, это уже плохо. На фоне вот этого конфликта делать такие заявления, на мой взгляд, наверное, опрометчиво. Нужно сначала определить стратегию Нагорного Карабаха, его признания, но именно мирным путем для того, чтобы у той или иной стороны не было больше никаких желаний или возможностей манипулировать теми или иными участками территории», – добавил депутат.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян после обострения конфликта с Азербайджаном заявил, что Армения может признать независимость Нагорного Карабаха. Также Армения объявила мобилизацию и военное положение.

Азербайджан также сообщал о введении военного положения. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта.

Участники конфликта отмечали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.



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