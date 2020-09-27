 

МВД уточнило число погибших в столкновении автобуса и грузовика под Калининградом

27.09.2020, 20:48, Новости дня

В столкновении рейсового автобуса и грузовика в Калининградской области погибли шесть человек, а не семь, уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

«Предварительно было установлено, что водитель пассажирского автобуса допустил выезд на полосу встречного движения, где по касательной произошло столкновение с грузовиком. По уточненным данным, в результате ДТП погибло шесть человек», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков пояснил, что дважды был учтен погибший водитель грузовика. Водитель автобуса находится в тяжелом состоянии, его прооперировали, на следующей неделе ему планируется провести еще две операции.

Ранее калининградский минздрав сообщал, что в результате аварии госпитализировали 10 человек.



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