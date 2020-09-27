Новая ученица учителя – Личное мнение

27.09.2020, 20:40, Разное

В российский кинопрокат выходит очередное кино-говно. Китобой — бессмысленный фильм о Кристине Асмус, показавшей свои пупырки.

Пупырки — главная движущая сила в раскрутке этого киношедевра.

Сыграла секс, развелась? Будешь теперь девушкой из секс-чата, на которую смотрит вся команда корабля-китобоя.



Фото: Соцсети

«Я спросил: «Вы не боитесь, что снова начнут полоскать?». «Это мое дело», — сказала она твердо и снялась замечательно. Я был поражен» — рассказал продюсер фильма Алексей Учитель.

Что интересно, предыдущая сожительница Алексея Учителя Юлия Пересильд — тот же блёклый типаж, что и Кристина Асмус.



Фото: Соцсети

По слухам, Юлька, доказав свою фертильность родами трёх детей во грехе, сбежала к Абрамовичу, который детишек любит.

Но годы идут, подросла и Кристина. Покажи сиськи в камеру! И Асмус проявила высочайший профессионализм, снимая кружевной бюстгальтер:

«Хватит с меня таких сцен», — говорила Асмус всего год назад после выхода Текста.

Ну, а чего? Как пел Меладзе — она была актрисою, ничего слова её не значили, актриса непростого ремесла.

Сказала твёрдо. Снялась замечательно. Учитель доволен.

Если за предыдущей эротической сценой последовал развод, то после этой вполне себе могут начаться отношения — всё в мире ведь взаимосвязано, верно?

Как вам нравится актриса Асмус? Готовы вставить китовый ус в жерло любви?