Аналитический обзор по России, 14-21 сентября 2020 г.



Основные события этой недели :

Как утверждает Самуэль Чарап, старший политолог корпорации RAND – между западными концепциями сдерживания (deterrence) и российской концепцией сдерживания (sderzhivanie), существуют значительные нестыковки, особенно когда последняя носит стратегический характер. Стратегическое sderzhivanie, в своих многопрофильных, сквозных усилиях по формированию стратегической среды, обслуживающей цели России, с использованием ряда инструментов как мягкой, так и жесткой силы государственного управления в мирное время и во время конфликтов, концептуально “охватывает” несколько западных концепций. По мнению автора, объединение этих разрозненных моделей поведения под одним термином, подразумевающим оборонительную позицию, может вызвать неправильное восприятие [усилий Запада] в Кремле и привести к дестабилизирующему поведению [Москвы] .

В условиях нарастания военной напряженности между великими державами в Восточной Азии, Центральной Европе и на Ближнем Востоке, президент РФ Владимир Путин и другие предложили провести саммит пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН – Китая, Франции, России, Великобритании и США. , (также известных как P5) чтобы найти путь для продвижения вперед. Пол Сондерс, старший научный сотрудник Центра национальных интересов по внешней политике США, утверждает, что, хотя снижение напряженности и недопущение прямого вооруженного конфликта, безусловно, желательны, саммит P5 вряд ли предложит действенные решения. На самом деле, как пишет Сондерс, предложенный Путиным проект может быть успешным только в том случае, если Соединенные Штаты будут возглавлять и вести его.

Российско-германские отношения ухудшаются вот уже почти десять лет, пишет Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги. Нереально думать, что они могут быть восстановлены в партнерстве в обозримом будущем, но все же есть шанс не дать отношениям превратиться в враждебные . Для этого, утверждает Тренин, РФ необходимо снизить публичную риторику, провести тщательное расследование того, что именно произошло с оппозиционным политиком Алексеем Навальным на российской земле, и выработать подробную и аргументированную позицию, прежде чем обсуждать этот вопрос в Организации по запрещению химического оружия.

По мнению Саймона Сараджяна, директора-основателя Russia Matters, для создания блока РФ и Китая с целью уравновесить угрозу со стороны США необходимо выполнение двух условий . Во-первых, должна быть поставлена под сомнение способность РФ в одиночку сдерживать США/НАТО, а ее отношения с Западом должны оставаться такими же плохими, как сегодня, или стать еще более враждебными. Во-вторых, должна быть поставлена ​​под сомнение способность Китая в одиночку сдерживать США/НАТО, а его отношения с Западом должны стать враждебными.

Увеличение доли женщин в российских вооруженных силах может помочь Москве не только удовлетворить потребности в укомплектовании армии кадрами и перейти к профессионализации, но и обеспечить множество других преимуществ, пишет Мэри Чеснут, аналитик программы исследований РФ в CNA Corporation. Однако значительные препятствия – отсутствие давления со стороны гражданского общества, связанные с увеличением доли женщин инфраструктурные затраты на гендерную интеграцию, насилие и сексуальные посягательства, а также распространенные взгляды на гендерные аспекты как среди высшего руководства, так и среди общественности предполагают, что статус-кво сохранится.