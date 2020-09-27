Специалисты рассказали о способах избавления от мигрени без таблеток

27.09.2020, 20:20, Разное

Специалисты напоминают, что мигрень – это мучительная боль, которая сопровождается тошнотой, чувствительностью к свету и звуку. Эксперты рассказали о способах избавления от мигрени без лекарственных препаратов.

Во время лечения мигрени с течением времени таблетки снижают свою эффективность. Сначала хватает маленькой дозировки, но дальше нужна будет не один препарат. Специалисты рекомендуют попробовать лечение без таблеток. Для начала нужно отказаться от продуктов, провоцирующих мигрень. В их число вошли шоколад, сыр, колбасные изделия, алкоголь, кисломолочные продукты, маринованная еда, фасоль.

А продукты с содержанием магния помогут предотвратить мигрень. Стоит добавить в рацион овсянку, молоко, кешью, яйца, миндаль, семена подсолнечника и кунжута. Немного кофеина тоже облегчает головную боль.

Также при мигрени можно вдыхать эфирное масло лаванды. В 2012 году неврологи из Европы проводили опыт, где пациенты 15 минут вдыхали масло лаванды и почувствовали значительное улучшение состояния. Участники, которые дышали просто ароматом лаванды, не ощутили уменьшения приступов мигрени. Масло лаванды также наносили на виски.

Эксперты советуют делать и точечный массаж, который считается доказанным способом облегчения боли у людей с хроническим течением заболевания. От тошноты и длительной мигрени спасает и порошок имбиря. Людям стоит начать заниматься йогой, так как упражнения помогут укрепить сосуды, снять напряжение шеи и позвоночника.