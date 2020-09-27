Нейробиологи назвали забывчивость признаком высокого интеллекта

27.09.2020, 20:20, Разное

Ученые из Торонто сообщили, что забывчивость считается показателем высокого интеллекта у человека. Исследования показывают, что совершенная память не взаимосвязана с высоким интеллектом.

Невзирая на то, что существует предположение, что если люди много помнят, то это говорит об их высоких умственных способностях, но это оказалось совершенно не так. На самом деле мозг должен запоминать целую историю и забывать маленькие детали. Старые воспоминания в мозге «замещаются» новыми, а мозг имеет способность забывать бесполезную информацию, чтобы облегчать для себя процесс мышления.

Автор исследования Блейк Ричардс объяснил, что главное, чтобы мозг забывал подробности, не касающиеся дела, а сосредотачивался на принятии решений. Ученые считают, что в гиппокампе сохраняются воспоминания, а его предназначение состоит в том, чтобы освобождать разум от несущественных подробностей и сосредотачиваться на существенных вещах, принимая рациональные решения действенным методом.