Александр Олешко вспомнил последнюю встречу с покойным Михаилом Борисовым

27.09.2020, 20:20, Разное

Александр Олешко пояснил о своей последней встрече с покойным Михаилом Борисовым. Как оказалось, в 18 лет будущий артист боялся, что Борисов не даст ему поступить в театральный институт.

Актер и режиссер Михаил Борисов вел на российском телевидении проект «Русское лото». Заслуженный деятель искусств скончался 19 сентября в возрасте 71 года. О знаменитом коллеге Олешко пояснил в эфире одного из выпусков программы «Ты не поверишь!» на НТВ. Как оказалось, незадолго до того, как Борисов ушел из жизни, 3 сентября, Александр Олешко виделся с ним. Общение происходило на расстоянии, Борисов при этом даже был в маске из-за карантина.

Смерть Борисова Олешко назвал настоящим горем и сильнейшим ударом, охарактеризовав покойного, как нереально талантливого человека. Как оказалось, в 18 лет будущая звезда российского кино и телевидения очень сильно боялся именно Борисова. По его мнению, знаменитый режиссер мог «засыпать» его во время вступительного экзамена в театральный институт. На самом деле ситуация сложилась абсолютно иначе, а вовремя учебы Борисов никогда не отказывал в помощи ученику в любых ситуациях.

Причиной смерти Михаила Борисова, напомним, стал коронавирус, который поразил почти 80% легких артиста. При этом до последнего времени он отказывался от госпитализации. Кроме Олешко. На курсе Борисова учились Андрей Соколов, Антон Макарский, Екатерина Гусева, Николай Лукинский, Мария Порошина и Александр Семчев. Как пишет «Глобалмск», последний также высказался относительно смерти наставника, назвав его «настоящим мужчиной, которых очень мало».