Мнение: Революционная коза, отмена частной собственности и борьба Трампа с коммунистами

27.09.2020, 20:15, Разное

1. Классический анекдот про еврея и козу имеет счастливый финал. После того, как по совету мудрого раввина его соплеменник покупает козу и претерпевает из-за неё всяческие мытарства, он, – с помощью всё того же раввина, – приходит к выводу, что для обретения счастья ему достаточно всего лишь избавиться от козы. Однако есть и печальная версия этого анекдота:

https://www.anekdot.ru/i/caricatures/normal/20/1/23/revolyucioneru-na_41438.jpg

На всякий случай: в отличие от вполне рабочего совета еврейского мудреца, данный призыв – плохое руководство к действию. Разрушительные итоги революций мы до сих пор можем наблюдать во многих странах мира, в том числе у наших недалёких соседей, которые с большой ностальгией вспоминают сейчас о докозлином периоде.

Наша собственная история даёт нам яркий и поучительный материал, доказывающий, что плохую ситуацию с помощью революции можно сделать во много раз хуже – особенно если эта революция проходит под лозунгами борьбы за справедливость и передела чужого имущества.

Перенесёмся в 1917 год. За три года Первой мировой войны уровень жизни заметно упал, в городах начинают уже вводить карточки на продукты. От голода никто не умирает, однако многие уже стоят в очередях.

Вот произошла революция (сначала одна, а потом и вторая). Борцы за справедливость конфискуют частную собственность, вводят политику военного коммунизма… и провоцируют тем самым настоящий голод, от которого гибнут миллионы. Население Петрограда и прочих крупных городов разбегается по стране в поисках пропитания. Несмотря на стремительный технический прогресс, несмотря на допинг индустриализации, уровень жизни в России не дотягивал до императорской эпохи на протяжении библейских 40 лет.

В начале 1917 года ситуация на фронте не ахти: на западе потеряны значительные территории – Польша, Литва и половина Латвии. За 3 года погибло или пропало без вести 1,5-2 миллиона человек. И вот, уставший народ, – поднятый на баррикады людьми со светлыми лицами, – делает революцию под лозунгом скорейшего прекращения войны… после чего удивлённый противник отторгает от повергнутой в хаос страны всю Прибалтику, Белоруссию и Украину, а в последующей 5-летней гражданской войне гибнет около 10 миллионов человек.

2. Коллега monetam предлагает читателям примерить на себя роль жителя России в 1917-1918 годах:

https://monetam.livejournal.com/1400500.html

Вы – семья среднего класса в 1917 году. Ваш кусок земли конфискуется безвозмездно. Частная собственность на землю отменяется (Декрет Всероссийского съезда Советов от 26 октября (8 ноября) 1917 г.). Ваш дом в городе – его больше нет. Отменяется право собственности на земельные участки и строения в пределах городов (в рамках лимитов) (Декрет СНК от 23 ноября (6 декабря) 1917 г.).

Вскрывают ваши депозитные ячейки в банках и конфискуют все золото (монеты и слитки), которые там есть (Декрет Ц.И.К. от 14декабря 1917 г.). Если вы не явитесь сами с ключами, всё, что внутри, подлежит конфискации.

Сделки с недвижимостью запрещаются. Ваша квартира, ваш кусок земли, ваша дача становятся непродажными, нулем (Декрет СНК от 14 декабря 1917 г.). Вы не можете продать деревенский дом (постановление Народного Комиссариата Юстиции от 6 сентября 1918 г.). Все платежи по ценным бумагам прекращаются. Сделки с ценными бумагами запрещаются. Все ваши сбережения в ценных бумагах становятся нулем (Декрет СНК от 4 января 1918 г.). Если вы писатель, ваши авторские права «переходят в собственность народа» (Декрет от 4 января 1918 г.). Любое произведение (научное, литературное, музыкальное, художественное) может быть признано достоянием государства (Декрет СНК от 26 ноября 1918 г.).

Аннулирование государственных облигаций, которыми вы владели (Декрет ВЦИК «Об аннулировании государственных займов» от 21 января (3 февраля) 1918 года). Запрет денежных расчетов с заграницей (Постановление Народного Комиссариата по Финансовым Делам от 14 сентября 1918 г.). Запрет на сделки с иностранной валютой внутри страны. В двухнедельный срок сдать всю валюту (Постановление Народного Комиссариата по Финансовым Делам от 3 октября 1918 г.). Вам прекращают платить пенсии выше 300 руб. ежемесячно (декрет СНК от 11 декабря 1917 г.).

Был кусок леса в собственности? Больше его нет (Основной закон о социализации земли, 27 января (9 февраля) 1918 года). У вас окончательно отобрана квартира или дом в городе. Частная собственность на недвижимость в городах отменена (Декрет Президиума ВЦИК от 20 августа 1918 года). Началось уплотнение.

Вашей доли в товариществе больше нет. Одним за другим идут декреты о национализации предприятий, банков, страховых организаций и т.п. Издательств, аптек, нотных магазинов. Частных коллекций (Щукин, Морозов и др.). «Конфисковать шахты, заводы, рудники, весь живой и мертвый инвентарь». Конфискации одного за другим. «За самовольное оставление занимаемой должности или саботаж виновные будут преданы революционному суду».

Вы никому ничего больше не сможете передать в наследство. Право наследования упраздняется (Декрет ЦИК от 27 апреля 1918г.). Вы никому ничего не можете подарить на сумму свыше 10 тыс. руб. Право такого дарения отменяется (Декрет ВЦИК и СНК от 20 мая 1918 г.). Вам запрещается вывозить за границу «предметы искусства и старины» (Декрет СНК от 19 сентября 1918 г.). Вы не можете больше привозить из-за границы «предметы роскоши» (постановление ВСНХ от 28 декабря 1917 г.).

Чтобы добить ваше имущество – единовременный чрезвычайный десятимиллиардный налог с имущих лиц (Декрет ВЦИК от 2 ноября 1918 г.). Москва – 2 млрд. руб., Московская губерния – 1 млрд. руб., Петроград – 1,5 млрд. руб. Плюс права местных органов «устанавливать для лиц, принадлежащих к буржуазному классу, единовременные чрезвычайные революционные налоги» «Должны взиматься преимущественно наличными деньгами» (Декрет СНК от 31 октября 1918 г.).

Вашего имущества больше нет. Есть фотографии, серебряные ложки, иконы, письма и мешочек с кольцами и серьгами. И пара статуэток. Деньги в банках съела гиперинфляция.

3. Дональд Трамп борется с коммунистами:

https://lenta.ru/news/2020/09/22/socialism/

В ходе кампании, развернувшейся в Огайо в понедельник, 21 сентября, Трамп на двух отдельных мероприятиях заявил, что повестка дня демократов более чем вероятно носит коммунистический характер.

«Выбор в ноябре будет очень простым», — сказал Трамп во время выступления в Вандалии. «Никогда еще не было такого времени, когда была бы такая разница. Одна из них, очевидно, коммунизм. Я не знаю. Они продолжают говорить о социализме. Я думаю, они уже прошли этот этап. Это уже в прошлом», — добавил он.

На митинге в Суантоне Трамп заявил, что американцы «не смогут пережить» президентство кандидата от демократов Джо Байдена. «Вы знаете, мы называем это социализмом», — сказал он. «Я не думаю, что это социализм. Я думаю, что это шаг за рамки того, о чем они говорят. Социализм никуда не годится. Коммунизм действительно плох», — добавил Трамп.

Президент США часто называл демократов левыми радикалами, указывая на различия между его взглядами и взглядами его оппонента на грядущих президентских выборах в стране.

Интересно, как на это реагировать России? И кого в этой ситуации поддержат российские коммунисты? По логике партийной солидарности, они должны выступать за демократов и против Трампа — но тогда, получается, они будут и против России.

Республиканцы и Трамп, конечно, немногим лучше демократов и Байдена, но всё же нынешний президент США никогда не позиционировал себя как открытого врага нашей страны и даже вполне успешно сдерживал антироссийские санкционные порывы американского конгресса.

Россия не является врагом США – противостояние нам активно навязывают американские власти, оно нам совершенно не нужно. Судя по риторике президента Трампа и его противников, видно, что политики старого поколения – из обоймы холодной войны – изо всех сил мечтают о том, чтобы у США вновь появился цельный и понятный архивраг, каким был коммунистический, антикапиталистический и недемократический Советский Союз.

Теперь шаблоны мышления американцев порваны. Современная Россия не строит коммунизм, во многих отношениях Россия уже является гораздо более капиталистической и демократической страной, чем США. Признать это американские власти не в силах. Поэтому одна часть американского истеблишмента упорно продолжает бороться с Россией, используя старые методы и приёмы, как будто бы наша страна почти не изменилась (их пропагандистские потуги выглядят курьёзно), а другая часть продолжает бороться против коммунизма, но уже в отрыве от России (выискивая коммунистов, например, в США).

Подарка в виде возвращения России к радикальному социализму американские элиты не получат. Поэтому рано или поздно им придётся признать новую реальность и сделать выбор. Либо США начнут выстраивать более адекватную политику по отношению к нашей стране… либо победитель дракона сам окончательно станет драконом – только теперь уже не красным, а каким-нибудь чёрно-радужным.