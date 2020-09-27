В Азербайджане заявили, что предложили сдаться армянскому гарнизону. В Нагорном Карабахе это отрицают

27.09.2020, 20:10, Новости дня

Военное командование Азербайджана предложило командованию армянского гарнизона, расположенного в населенном пункте Агдер в Нагорном Карабахе, прекратить сопротивление и сдаться. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе азербайджанского министерства обороны.

Такое предложение поступило с целью избежать полного уничтожения блокированного гарнизона и предотвратить рост боевых потерь, сказано в сообщении.

Отношение к военнопленным и гражданским заложникам будет соответствовать требованиям Женевской конвенции и других норм международного права, а в случае сопротивления “каждое вооруженное лицо будет обезврежено”, отмечается в сообщении минобороны.

И.о. начальника управления информации администрации непризнанного Арцаха (так Нагорный Карабах называют в Армении) Сурен Сарумян назвал сообщение об окружении гарнизона “чистейшей дезинформацией”. В интервью “Первому каналу” телевидения Армении он сказал, что такие заявления Баку преследуют только цель информационной войны.

Մարտակերտի կայազորը շրջափակման մեջ լինելու մասին լուրը բացարձակ ապատեղեկատվություն է. Սուրեն Սարումյան #Լուրեր #ՀԱՂԹԵԼՈՒԵՆՔ #Artsakh #Artsakhstrong #NKpeace #Armenia #stopazerbaijaniagression Posted by Լուրեր on Pühapäev, 27. September 2020

Конфликт двух государств вокруг Нагорного Карабаха обострился сегодня. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле мирных населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации” и обстреле позиций азербайджанской армии. Сообщалось о погибших и раненых мирных жителях.

В минобороны Азербайджана заявили о взятии под контроль шести сел в Нагорном Карабахе, в минобороны Армении это опровергают.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.