В МВД Беларуси заявили, что на акциях протеста в воскресенье задержаны “не более 200 человек”

27.09.2020, 20:10, Новости дня

27 сентября в Беларуси прошли новые акции протеста, есть задержанные. Об этом пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова сообщила государственному агентству БЕЛТА.

“К 18.00 практически во всех регионах страны прошли несанкционированные массовые мероприятия. Стоит отметить, что количество участников таких мероприятий в этот раз было значительно меньше, нежели во все предыдущие воскресенья”, – сказала она.

Агентство отмечает, что задержаны, по данным Чемодановой, “не более 200 человек по стране”.

Задержания якобы проводились в том числе за использование “незарегистрированной символики” и за то, что протестующие “выкрикивали призывы”.

Чемоданова утверждает, что протестные “мероприятия прошли очень быстро и уже по состоянию на 17.00 были завершены”.

В Беларуси сегодня – 50-й день протестов. В Минске на акции, по оценкам СМИ, вышли тысячи людей. Уже начались первые задержания.

В связи с акциями протеста в Беларуси уже был заблокирован интернет.

Массовые акции протеста продолжаются в стране с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента Беларуси сфальсифицировали. По официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли вышедших на улицы недовольных. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября в шестой раз вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске тайно. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

После тайной инаугурации Лукашенко жители Беларуси также вышли на протесты. Против них милиция применила водометы.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.