 

“От Зеленского получаем только оскорбления”. Аслунд заявил об уходе из набсовета “Укрзалізниці”

27.09.2020, 20:10, Новости дня

Шведско-американский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд подал в отставку с поста независимого члена наблюдательного совета “Укрзалізниці”. Об этом он написал в заявлении, которое 26 сентября передал изданию НВ.

Он назвал три основные причины ухода:

чрезмерные юридические риски, отсутствие страхования ответственности членов совета;
решения набсовета не выполняются руководством “Укрзалізниці”, правительство не оказывает содействия компании;
членам набсовета с апреля не выплачивают зарплату.

Аслунд напомнил, что 29 апреля Кабинет Министров установил заработную плату членам наблюдательных советов государственных компаний и госучреждений, а также руководителям и членам исполнительных органов в размере не выше 47 тыс. грн, ограничение должно действовать до конца карантина.

“Это не поощряет компетентных и честных людей работать на украинское государство и является атакой на хорошее управление. Депутаты от “Слуги народа” атакуют иностранных членов наблюдательных советов украинских госкомпаний за то, что они иностранцы, и за то, что им слишком много платят, хотя нам с апреля ничего не платят”, – подчеркнул экономист.

По его словам, монобольшинство действует в унисон с президентом Владимиром Зеленским, который в Раде 4 марта заявил, что “в Украине стало выгоднее “наблюдать”, чем работать”.

“Основная проблема в том, что президент и его громкие депутаты не верят в хорошее корпоративное управление. Мы – иностранные члены наблюдательных советов 13 крупных государственных компаний и банков – упорно работали, чтобы попытаться улучшить государственные компании Украины. От президента (единственного президента Украины, с которым я никогда не встречался) мы получаем только оскорбления и препятствия”, – заявил Аслунд.

“Я не чувствую, что нужен акционеру, и мне не предложили приемлемые условия работы, в то время как юридическая ответственность лежит на мне. Не так нужно руководить железной дорогой”, – добавил он.

Аслунд являлся членом набсовета “Укрзалізниці” с 21 июня 2018 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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