Помпео пообещал, что РФ не вмешается в выборы американского президента

27.09.2020, 20:08, Новости дня

Американские власти не позволят РФ повлиять на предстоящие президентские выборы в США, сообщил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу WISC-TV.

«Усилия РФ по вмешательству в американские выборы имеют давнюю историю. Это происходило в начале 2000-х гг., это случилось снова в 2016-м году, это происходило на промежуточных выборах в 2018-м году, мы проделали выдающуюся работу. Я уверен, что в 2018-м году администрация [президента США Дональда] Трампа защитила голос каждого», – сообщил Помпео, передает ТАСС.

На выборах президента США 3 ноября американская администрация также «не позволит России» вмешиваться в процесс.

«Мы также ясно дали понять РФ, что подобное поведение является неприемлемым, и я уверен, что мы проведем надежные и безопасные выборы, где РФ не влияет на результат», – добавил глава американского внешнеполитического ведомства.

До этого кандидат в президенты США от демократов Джо Байден озвучивал «послание» российскому лидеру Владимиру Путину, в котором поднимал тему «вмешательства» Москвы в американские выборы.