 

Помпео пообещал, что РФ не вмешается в выборы американского президента

27.09.2020, 20:08, Новости дня

Американские власти не позволят РФ повлиять на предстоящие президентские выборы в США, сообщил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу WISC-TV.

«Усилия РФ по вмешательству в американские выборы имеют давнюю историю. Это происходило в начале 2000-х гг., это случилось снова в 2016-м году, это происходило на промежуточных выборах в 2018-м году, мы проделали выдающуюся работу. Я уверен, что в 2018-м году администрация [президента США Дональда] Трампа защитила голос каждого», – сообщил Помпео, передает ТАСС.

На выборах президента США 3 ноября американская администрация также «не позволит России» вмешиваться в процесс.

«Мы также ясно дали понять РФ, что подобное поведение является неприемлемым, и я уверен, что мы проведем надежные и безопасные выборы, где РФ не влияет на результат», – добавил глава американского внешнеполитического ведомства.

До этого кандидат в президенты США от демократов Джо Байден озвучивал «послание» российскому лидеру Владимиру Путину, в котором поднимал тему «вмешательства» Москвы в американские выборы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / Пожар на десантном корабле ВМС США мог произойти из-за поджога

09.07 / Число жертв наводнения в Японии увеличилось до 62 человек

07.07 / Мятежники из Йемена пообещали обстреливать дворцы военачальников Саудовской Аравии

08.07 / Компания Lenovo готовит к выходу смартфон с аккумулятором на 5000 мАч

24.07 / Число заболевших коронавирусом в США превысило 4 млн человек

30.07 / В доме и.о главы Дербентского района Дагестана начались обыски

17.09 / Зеленский: Война на Донбассе – это угроза не только для Украины, но и для всех стран Европы и мира

12.07 / Системы ПВО Сирии отразили атаку беспилотников недалеко от авиабазы Хмеймим

23.08 / Появилось видео с выходящим из вертолета с автоматом в руках Лукашенко

13.09 / Эксперт оценил возбуждение дела в отношении новороссийского депутата

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска