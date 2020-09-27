Эрдоган призвал армян действовать против правительства Армении

27.09.2020, 20:08, Новости дня

Турецкий лидер Тайип Эрдоган призвал жителей Армении к конфликту с властями страны, которые, по его словам, используют народ как «марионетку».

«Мы призываем армянский народ защищать свое будущее от властей и тех, кто использует его как марионетку. Мы призываем весь мир поддержать Азербайджан в его борьбе против оккупации и угнетения», – написал Эрдоган в Twitter.

Он добавил, что международное сообщество, которое не смогло должным образом отреагировать на «агрессивную провокацию Армении», продемонстрировало свои двойные стандарты.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара продолжит поддерживать азербайджанских братьев всеми средствами.

Директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что Турция меняет соотношение сил в конфликте Армении и Азербайджана в пользу Баку, и позволяет последнему чувствовать себя более уверенно.

Армянский премьер Никол Пашинян после обострения конфликта с Азербайджаном заявил, что Армения может признать независимость Нагорного Карабаха. Армения объявила мобилизацию и военное положение.

Азербайджан также сообщал о введении военного положения.

Армения заявляла об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.