У посольства Беларуси в Москве прошел концерт в поддержку белорусов

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27.09.2020, 20:05, Разное

Задержали солиста группы «Аркадий Коц».

У посольства Беларуси в Москве прошел концерт в поддержку протестующих белорусов. Во время выступления фолк-панк группы «Аркадий Коц» с силой задержали солиста группы Кирилла Медведева — он исполнял песню «Стены рухнут», одну из главных песен белорусского протеста.

Арден Аркман / для «Новой»

Напротив посольства стоят около 30 человек, передает корреспондент «Новой». Их пока не задерживают. Корреспондент также передает, что на акции присутствуют провокаторы.

Арден Аркман / для «Новой»

Акции солидарности в поддержку протестующих белорусов регулярно проходят у посольства Беларуси в Москве. Протесты в Беларуси начались сразу после президентских выборов 9 августа. Каждый день в центре Минска и других городах страны проходят многочисленные акции протеста. Протестующие требуют освободить всех политзаключенных и провести новые честные выборы, так как считают, что результаты выборов, которые огласил ЦИК Беларуси, сфальсифицированы.

На фоне протестов были задержаны десятки тысяч людей, многие из которых сообщали о насилии со стороны силовиков.

Источник: Новая газета



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