У посольства Беларуси в Москве прошел концерт в поддержку белорусов
27.09.2020, 20:05, Разное
Задержали солиста группы «Аркадий Коц».
У посольства Беларуси в Москве прошел концерт в поддержку протестующих белорусов. Во время выступления фолк-панк группы «Аркадий Коц» с силой задержали солиста группы Кирилла Медведева — он исполнял песню «Стены рухнут», одну из главных песен белорусского протеста.
Арден Аркман / для «Новой»
Напротив посольства стоят около 30 человек, передает корреспондент «Новой». Их пока не задерживают. Корреспондент также передает, что на акции присутствуют провокаторы.
Арден Аркман / для «Новой»
Акции солидарности в поддержку протестующих белорусов регулярно проходят у посольства Беларуси в Москве. Протесты в Беларуси начались сразу после президентских выборов 9 августа. Каждый день в центре Минска и других городах страны проходят многочисленные акции протеста. Протестующие требуют освободить всех политзаключенных и провести новые честные выборы, так как считают, что результаты выборов, которые огласил ЦИК Беларуси, сфальсифицированы.
На фоне протестов были задержаны десятки тысяч людей, многие из которых сообщали о насилии со стороны силовиков.
Источник: Новая газета
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет