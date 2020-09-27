Лукашенко попросил Макрона последовать своему совету и сдать власть «желтым жилетам»

27.09.2020, 19:48, Новости дня

Французскому президенту Эммануэлю Макрону стоило покинуть свой пост после протестов «желтых жилетов», сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя призыв французского лидера в свой адрес покинуть пост главы государства.

«Как президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона (заложенных в его заявлении-призыве уйти в отставку) хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад – когда на улицы Парижа только начали выходить «желтые жилеты». Годы идут, «жилеты» до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением», – цитирует Лукашенко БелТА.

Белорусский лидер напомнил, что во Франции также возникают проблемы с движением BLM и вспыхивают мусульманские протесты. Минск готов стать переговорной площадкой для мирной передачи власти от Макрона к любой из вышеперечисленных групп, отметил Лукашенко.

Также Лукашенко «как политик» посоветовал Макрону заняться внутренними делами Франции, и начать решать проблемы своей страны.

«И наконец, как человек хочу отметить, что как кажется нам здесь, в Белоруссии, Эммануэль Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Белоруссии [Светлане Тихановской]. С учетом того, что этот экс-кандидат – дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные – у себя дома», – заключил он.

Ранее Макрон в интервью изданию Le Journal du Dimanche призвал Лукашенко добровольно покинуть пост главы республики.

Накануне стало известно, что белорусская оппозиция собралась провести «народную инаугурацию» экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.

В среду Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти».