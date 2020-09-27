Число скончавшихся из-за коронавируса в мире превысило 1 млн человек

27.09.2020, 19:48, Новости дня

В от коронавирусной инфекции в мире скончались больше 1 млн человек, рубеж был преодолен в воскресенье, 27 сентября, сообщил портал Worldometer.

На данный момент число скончавшихся от коронавируса составляет 1 млн 341 человек, информирует портал Worldometer.

При этом 24,5 млн человек смогли выздоровели после инфицирования. На первом месте по распространению вируса находятся Соединенные Штаты, там зарегистрировано 7 млн 294 тыс. случаев коронавируса, и 209 тыс. смертей.

Между тем в РФ за минувшие сутки выявлено 7867 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 151 тыс. случаев заболевания.