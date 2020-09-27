Патриарх Кирилл помолился о прекращении огня в Нагорном Карабахе

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27.09.2020, 19:48, Новости дня

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал молитву о скорейшем мирном разрешении конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Патриарх Кирилл молится о скорейшем мирном разрешении обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил Легойда в своем Telegram-канале.

«Предстоятель считает важной роль духовных лидеров двух стран, которые должны приложить все усилия к установлению мира. Русская Православная Церковь всегда содействовала поддержанию диалога между религиозными общинами Армении и Азербайджана, и готова и впредь выполнять эту миссию», – добавил он.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян после обострения конфликта с Азербайджаном заявил, что Армения может признать независимость Нагорного Карабаха. Также Армения объявила мобилизацию и объявила военное положение.

Азербайджан также сообщал о введении военного положения.

Армения заявляла об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта.

Стороны сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.



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