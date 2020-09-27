 

Stone Island разработает компас, стрелка которого будет указывать на ближайший гей-клуб

27.09.2020, 19:37, Разное

Итальянский производитель одежды премиум-класса Stone Island на своем онлайн-показе презентовал компас, оформленный в стиле логотипа компании. Одна из стрелок, имеющую большую толщину, будет указывать в направление ближайшего гей-клуба

«В наши тяжелейшие времена систематической гомофобии, непрестанного ущемления прав ЛГБТ-меньшинств и постоянной пропаганды гетеросексуальных отношений на различных мероприятиях, когда бизнесмены, певцы, актёры постоянно появляются на публике с женщиной, тем самым пропагандируя гомофобию, трудно спокойно жить прогрессивным людям. К этим проблемам так же добавляется малое количество гей-клубов, где люди нетрадиционной сексуальной ориентации могут расслабиться в компании единомышленников. Наш компас поможет гомосексуалам справиться с этой проблемой, поможет избегать места скопления гетеросексуалов в ресторанах. Это изобретение — ещё один шаг в борьбе с гомофобией», — рассказал о новом компасе представитель компании Алессио Ариано.

Данные компасы поступят в продажу с 1 ноября этого года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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