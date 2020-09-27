Новые запреты от Лукашенко, самая большая медицинская маска в мире, пострадавшая от депутата Госдумы датская черепаха и новая книга Джоан Роулинг в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

27.09.2020, 19:37, Разное

Как мы и обещали, новая неделя подарила множество интересных событий и тем поговорить. Похоже, что скоро начнётся вторая волна коронавируса, а это значит, что всех вновь заставят сидеть дома, поэтому времени читать наше издание у вас будет ещё больше. А пока этого не случилось, ознакомимся с наиболее интересными событиями прошедшей недели.

Дело Навального

Начнём наше обозрение с самого известного российского политика с рейтингом 2 %. Хотя вопрос с возращением политика в Россию подвис. Виной всему неправильное пересечение границы. Тем временем, Навальный получил мощный заряд моральной поддержки от президента СССР, нобелевского лауреата Михаила Горбачёва. Если Навальный всё же вернётся, то ему придётся потратить 5 тысяч рублей на химчистку одежды от «Новичка». Если же он решит не возвращаться, то будет востребован на Западе. Навального пригласили преподавать на химическом факультете Массачусетского технологического института.

А тем временем, расследование отравления может заиграть новыми красками. В момент, когда верстался наш выпуск, в Москве задержали племянницу замдиректора клиники «Шарите» с килограммом героина.

Лукашенко. Белоруссия

Белорусский президент делает всё возможное, чтобы закрепить свой успех на выборах и стабилизировать ситуацию в стране. Чтобы молодёжь не дёрнула, за границу Лукашенко запретил белорусам моложе 35 лет выезжать за пределы страны. Новую конституцию белорусский лидер, как и инаугурацию, пообещал принять в узком семейном кругу, т.е. в Администрации президента. Народ поддерживает своего лидера и организовал в его поддержку выставку «Востребован народом. Доказательства легитимности», а тем, у кого Лукашенко не востребован, отключат отопление и горячую воду.

Президент наводит порядок и в интернете (белорусский суд обязал Википедию удалить информацию о протестах), и в культуре (Новым гендиректором театра Янки Купала назначен Сергей Кургинян). Его заслуги по достоинству отметили в дружеской России. Министр обороны Сергей Шойгу присвоил Лукашенко звание полковника внутренних войск.

Вторая волна

Увы, похоже, этой напасти нам не избежать. Хотелось бы победить коронавирус по методу, применённому во Вьетнаме. Там хватило выступления президента Туркменистана по телевидению, но нам это не грозит.

К счастью, к этой волне мы подготовлены намного лучше, чем к первой. Ивановские ткачихи сшили самую большую медицинскую маску в мире, а учёные создали вакцину, от которой, правда, растёт нос, но разве это проблема? Болеть станет невыгодно экономически. Правительство введет штрафы для людей, которые заболеют коронавирусом после вакцинации.

Госдума и правительство

Тоже отметились в новостях. Неизвестный депутат Госдумы из партии «Родина» подозревается властями Дании в изнасиловании черепахи. Помимо этого, парламент принял ряд важнейших нормативных актов. Владельцам автомобилей стоимостью более 3 миллионов рублей разрешат ездить по тротуарам, а вот московским мамочкам с колясками и инвалидам только за деньги.

За несвоевременное крещение ребенка российские семьи будут ставить на учет, как неблагополучные. А чтобы бедных в России стало меньше правительство выделит 750 млн рублей на репортажи о борьбе с бедностью. Также для борьбы с ней нужно больше собрать налогов. Можно, например, ввести дополнительный сбор с карманных доходов детей и подростков.

А у сенатора Пушкова другие цели – более глобальные. Сенатор предложил выделить 300 млн рублей на расследование фальсификации полёта американцев на Луну.

С миру по нитке



Писательница Джоан Роулинг не бросила заниматься творчеством. Скоро выйдет в свет её новый роман «Гарри Поттер и Зазеркальный рейх». Повезло американцам. На этой неделе они наконец-то осуществили свою мечту: бросить есть фастфуд и перейти на русскую кухню. На открытии первой в США «Крошки Картошки» выстроилась многокилометровая очередь.

События российского быта куда прозаичнее, но и колоритнее в то же время. Грузчик московского супермаркета был избит пенсионерами за поздний вынос ящика с просрочкой. А вот челябинские птушники проявили смекалку. Чтобы не платить за проезд по платному участку трассы ребята 5 км несли на руках автомобиль через лес.

Вот такой весёлой выдалась неделька. Звёзды говорят, что следующая будет не менее интересной, так что ждём вас в следующее воскресенье на нашем сайте. Не болейте!