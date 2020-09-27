Армения ввела военное положение после столкновений с Азербайджаном в Нагорном Карабахе
27.09.2020, 19:35, Новости дня
Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию после столкновений с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил в воскресенье премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Будьте готовы защищать нашу священную родину», – написал Пашинян в Facebook.
Армения и Азербайджан сообщили об ожесточенных боях в районе Нагорного Карабаха в воскресенье утром. Этот анклав с преимущественно армянским населением расположен полностью внутри Азербайджана.
Власти Нагорного Карабаха заявили в воскресенье, что 16 их военнослужащих погибли и более 100 получили ранения в столкновениях с азербайджанскими силами.
Армения обвинила соседний Азербайджан в нападениях на гражданские поселения в спорном регионе.
«Наш ответ будет соразмерным, и военно-политическое руководство Азербайджана несет полную ответственность за сложившуюся ситуацию», – заявило министерство обороны Армении.
Министерство также сообщило, что его войска сбили два азербайджанских военных вертолета и три беспилотника, после того как силы Баку начали наносить бомбовые удары по сепаратистскому анклаву, в том числе по его столице, Степанакерту.
Однако министерство обороны Азербайджана заявило, что оно начало военную операцию вдоль линии соприкосновения, «чтобы подавить боевые действия Армении и обеспечить безопасность населения».
Министерство подтвердило удар лишь по одному азербайджанскому вертолету, отметив, что его экипаж остался в живых.
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от России, Стефан Висконти от Франции и Эндрю Шофер от США) выразили глубокую озабоченность в связи с «крупномасштабными военными действиями вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта».
«Мы решительно осуждаем применение силы и сожалеем о бессмысленной гибели людей, в том числе гражданских лиц», – говорится в совместном заявлении сопредседателей, опубликованном в среду. Они призвали стороны «немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры для поиска устойчивого урегулирования конфликта».
Они также призвали их принять «необходимые меры для стабилизации ситуации на местах», добавив, что альтернативы мирному урегулированию конфликта путем переговоров нет.
Мирные усилия в нагорно-карабахском конфликте при посредничестве Минской группы потерпели крах в 2010 году.
Армянские сепаратисты захватили Нагорный Карабах у Азербайджана в ходе кровопролитной войны в 1990-х, в результате которой погибло около 30 тысяч человек.
Переговоры по урегулированию конфликта прекратились после заключения в 1994 году соглашения о прекращении огня между Арменией, Азербайджаном и Нагорным Карабахом.
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