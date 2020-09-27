Майк Помпео посетит Грецию

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27.09.2020, 19:35, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео на следующей неделе посетит Грецию, где встретится с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и министром иностранных дел Никосом Дендиасом, чтобы подтвердить двусторонние обязательства по усилению безопасности, поддержанию мира и процветания в восточной части Средиземного моря и на Западных Балканах.

Об этом сообщили в воскресенье в Госдепартаменте.

Визит Помпео станет свидетельством «самых прочных отношений между США и Грецией за десятилетия», отметило внешнеполитическое ведомство.

«США и Греция с гордостью сотрудничают по широкому кругу вопросов, включая оборону и безопасность, торговлю и инвестиции, энергетику, борьбу с терроризмом и работу правоохранительных органов, а также усилия на уровне обычных людей по сближению наших граждан», – говорится в сообщении.

«Греция является критически важным партнером, имеющим общие с США ключевые стратегические цели, – отметил Госдепартамент. – США считают Грецию оплотом стабильности в Восточном Средиземноморье и на Западных Балканах, и важным партнером в укреплении безопасности и повышении благосостояния региона».

В ходе визита, который пройдет с 28 по 30 сентября, Помпео побывает в Салониках и на Крите.



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