Мнение: Геноцид как жертва геополитики

27.09.2020, 19:30, Разное



Мемориал в Армении памяти жертв геноцида.

Любопытный, кстати, “геополитический момент” – как мировые закономерности проявляются даже в нашем лягушатнике бывшего СНГ: Грузия и Украина в армяно-азербайджанском конфликте стабильно все последние годы выступают на стороне Азербайджана, осуждая Армению. Хотя, если следовать “религиозному фактору”, должно быть наоборот.

Почему так? Почему они не остаются хотя бы нейтральными? А потому что у них нет иного выхода: у Грузии – Абхазия и Южная Осетия, у Украины – Донбасс и Крым. Отчужденные территориальные образования, которые грузины и украинцы считают своими. Как им с таким анамнезом поддерживать Армению, то есть, на их языке – сепаратизм и аннексию чужих территорий? Они и не поддерживают.

Более того: помню, 2-3 года назад в украинском фейсбуке вслед за серией публикаций в украинских СМИ внезапно закипела дискуссия вокруг… турецкого геноцида армянского населения в начале 20 века! Я поначалу читал и удивлялся – а это тут при чем?! Какое дело украинцу до исторических событий совсем других народов на расстоянии тысяч км от “ридны неньки”? Откуда такие страсти (а страсти кипели нешуточные).

По сути, на Украине затеяли пересмотр постулата (закрепленного даже в решениях ООН) насчет “геницида армян”, вплоть до того, что его стали писать исключительно в кавычках. Дескать, не было никакого геноцида, это все армяне придумали, чтобы оклеветать бедных турок. Смысл такого пересмотра для Украины?

Смысл единственный – никакого сочувствия сепаратистам! Так армяне, по сути, “попали под раздачу”: из-за сугубо внутренних проблем своих стран, к Армении и армянам никакого отношения не имеющим, их даже геноцида лишили.