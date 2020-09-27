 

В Минске по требованию властей занизили скорость мобильного интернета

27.09.2020, 19:08, Новости дня

Белорусские госорганы потребовали снизить скорость мобильного интернета, об этом сообщил белорусский оператор связи «A1 Беларусь».

«В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 27 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета», – говорится в сообщении компании в Twitter.

Оператор подчеркнул, что выполнение этого требования снижает качество передачи данных, или даже может привести к временной недоступности услуги.

«О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое восстановление обслуживания», – заключили в A1.

Проблемы с интернетом начались в Белоруссии 9 августа, в день проведения президентских выборов. Тогда оказались недоступны сайты крупных белорусских СМИ и органов власти. Также пользователи жаловались на проблемы в работе мобильного интернета. Кроме того, не работали Telegram, YouTube, ряд соцсетей. Возникли сбои в онлайн-трансляции телеканалов. Позже министерство информации Белоруссии ограничило доступ пользователей республики к нескольким десяткам информационных ресурсов, включая сайты популярных VPN-сервисов.

18 сентября отключение интернета в Белоруссии осудили почти 30 стран.



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