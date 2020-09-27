Симоньян сообщила, кто первым не из россиян прошел вакцинацию от коронавируса

27.09.2020, 19:08, Новости дня

Первыми иностранцами, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции (COVID-19) с помощью российской вакцины, стали сотрудники RT.

«Первыми в мире иностранцами, провакцинированными от ковида (в качестве добровольцев), стали сотрудники RT», – сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Напомним, что премьер-министр Белоруссии Роман Головченко решил первым в стране испытать на себе российскую вакцину от коронавируса.

Сама Симоньян сделала прививку в начале сентября. Молдавский президент Игорь Додон заявлял, что намерен сделать прививку от коронавируса во время визита в Россию в сентябре-октябре.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал в воскресенье, что прививку от коронавируса сделали уже более 3 тыс. жителей столицы.