 

На акциях протеста в Белоруссии задержали более 200 человек

27.09.2020, 18:48, Новости дня

В Белоруссии в воскресенье задержали около несколько сотен участников несанкционированных протестных акций, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

«По уточненной информации, число задержанных приблизилось к 200», – сказала Чемоданова РИА «Новости».

Ранее правозащитники сообщили, что всего в республике в воскресенье задержали около 60 человек.

В воскресенье в центре Минска собрались около 5 тыс. протестующих. В Гомеле правоохранители применили против участников несанкционированных акций слезоточивый газ и светошумовые боеприпасы



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