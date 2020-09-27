 

Горбачев высказался об обострении конфликта Армении и Азербайджана

27.09.2020, 18:48, Новости дня

Желание одной из сторон победить в конфликте в Нагорном Карабахе может привести к обострению и столкновениям на многие годы, сообщил бывший президент СССР Михаил Горбачев.

«Если кто захочет выиграть, тогда ничего не будет, и только будет идти обострение и столкновения на многие годы. А вот если думать о том, чтобы наладились отношения и чтобы народы эти не раскалывались и не оставались в таком тяжелом положении, надо находить, общими усилиями находить путь к дальнейшему (урегулированию)», – сказал РИА «Новости» Горбачев.

По словам политика, необходимо найти такой путь не за счет того «что кто-то наживется».

«Нет, надо сделать ставку на два народа, надо с ними пообщаться, надо сосредоточиться на том, что тут выигрыш должен быть только в том, когда оба народа получат… Но если хотят что-то разорить, разрушить … то ничего хорошего не получится», – добавил он.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян после обострения конфликта с Азербайджаном заявил, что Армения может признать независимость Нагорного Карабаха. Также Армения объявила мобилизацию и объявила военное положение.

Азербайджан также сообщал о введении военного положения.

Армения заявляла об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.



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