Личное: “Красиво и без щипцов”

27.09.2020, 18:35, Разное

В этом письме посмотрим как корона Сокровища превращается в корону Спасательницы.

kra_da

Уважаемая Эволюция, здравствуйте!

Пишу письмо в надежде попасть на разбор.

Мне 32 года, не замужем и никогда не была. Были отношения. Самые долгие 4 года, 2 из которых жили вместе. Разошлись 3 года назад. Тогда я начала читать Ваш блог и смогла отлепиться. Работаю и всегда работала. Есть свое небольшое дело, финансово ни от кого не завишу и всегда во всех отношения содержала себя сама. А вот психологически была очень зависима, смею надеяться, что именно в прошедшем времени. Внешность обычная. Из особенностей – врожденные вывихи т/б суставов, до 5 лет не ходила. Никак раньше внешне не проявлялся мой недуг, сейчас стала прихрамывать.

Мое письмо тоже об отношениях. Его зовут М., ему тоже 32, был женат, развелись около года назад, есть дочь 3х лет. Вместе мы уже чуть больше 7 месяцев.

С М. мы знакомы со школы, учились в параллельных классах. Он ушел из нашей школы после 9 класса, а в институте на 2ом курсе появилась соц.сеть ВК и он меня там нашел и признался, что еще в школе был влюблен и т.д. Я в этого тогда не поверила в принципе, да и сейчас пожимаю плечами. Может и был, а может преувеличивает.

С М. встретились, но не более того. Он иногда мне писал, но настойчивым никогда не был. Через несколько лет у него появилась девушка, на которой он впоследствии женился.

(Настойчивости Сокровище хотело. Потрудиться должен и доказать свою любовь настойчивостью, а не просто бла-бла)

Уже после своей свадьбы он прислал мне письмо с признаниями в любви. Мол всегда тянуло, всегда тупил и не решался. Сейчас женат, но все равно думает обо мне, хочет общаться, хочет поцеловать и не знает, как быть. Я тогда долго подбирала слова в ответе, чтобы не дать шанса.

(Странная история. На парня она надела какой-то невероятно большой колпачок Стесняши. Видите это?)

Потом мы иногда случайно встречались. Привет-как дела-пока. В одну из случайных встреч показывала ему свою квартиру, которую купила и в которой делала ремонт.

(Делает вид, что они встретились где-то на лестничной клетке, а не она специально его привезла к себе, чтобы показать квартиру)

В октябре 2019 он сначала написал в вк, а потом в ватсап. Спросил вышла ли я замуж за того, с кем жила. Узнал, что нет. Предложил встретиться. Я отказалась. Подумала на кой мне эта встреча с женатым мужчиной, который итак проявляет ко мне внимание, а встреча будет явным поводом.

(Но опять наверное ждала настойчивости)

В январе я случайно увидела его фото с ребенком в ватсап, поздравила, т.к. не знала, что он папа. Он вывалил, что жалеет, что никогда не решался. Сейчас он не в отношениях, но все равно поздно. Так я узнала, что он развелся и предложила встретиться. Через месяц. Были дела, и я раньше не хотела. Он терпеливо прождал и в тот же день через месяц предложил встретиться. С тех пор мы вместе.

(Он каждый раз ее видит и “вываливает”, что никак не решается. В конце концов она сама взяла его за шкирку, но встречу назначила через месяц. Месяц на диете наверное сидела или я не знаю что)

Отношения у нас хорошие, теплые и я его полюбила. Он заботится обо мне, а я о нем. Делает мне сюрпризы, а я ему. Я старалась относится с пониманием и подстроиться под его график с дочкой. Он хороший отец: по средам он вечером с ней, через неделю забирает ее на выходные. Проводит эти выходные он у своих родителей на даче, чтобы меня не напрягать, как он говорит. За все время я ездила один раз с ними вместе на дачу, а одни выходные она была у нас. Алименты платит. Бывшая жена постоянно устраивает ему скандалы, пишет гадости ему и его маме. Мне ее жаль, считаю, что она жалеет, что его потеряла.

А теперь о наболевшем. Я устала от жизни по графику и от его бывшей жены. В какой-то момент мне стало обидно, т.к. появилось ощущение, что у него какие-то обязательства и долги перед ней, а я так, комфортный вариант. Никогда не думала, что это так сложно, когда есть дети и бывшие жены.

Вишенка на торте: он не зовет меня замуж. Четыре дня назад я не выдержала и приперла его к стенке. Сказала, что устала от этого графика, от его бывшей. Сказала, что хочу сама семью и детей. И услышала горькую правду. Прежде, чем делать предложение, надо год прожить вместе. График с дочкой он менять не будет. Дети – это дорого, бессонные ночи. Он в принципе не расстроился, если бы у него никогда не было детей. Может быть лет через 5, когда дочка подрастет.

(Она устала от его бывшей. А куда он ее денет? И от дочки его она устала, но при этом хочет родить своего ребенка и что он стал отцом и мужем. Полюбить его дочку она не смогла, он уверен, что ребенок его ее напрягает, что она эгоистка. Так зачем ему она и общие с ней дети? Понятное дело, что совсем незачем)

И я в луже. Понимаю, что надо расставаться, что и озвучила сразу же после горькой правды. Сказала, что сама виновата, т.к. не справилась с грузом ответственности, когда есть дети и обязательства перед ними. И сама виновата, что до сих пор нет детей. Вот если были бы у меня свои дети, тогда бы может и нормально было с графиком. И вопрос детей бы не стоял в наших отношениях.

(Точно так же стоял бы. Жаба душила бы, что он посвящает время своему ребенку, а не вашему. Если у мужчины есть дети, единственный шанс иметь с ним баланс – это полюбить его детей. Хотя в ее случае действительно поздно уже подстраиваться. Надо расставаться и искать другого, желательно без детей)

Но на следующий день утром он заплакал. Сказал, что был счастлив и не хочет расставаться. Что жалеет, что не подошел раньше. Я поняла, что делаю больно и мучаю его. Как уйти без боли не знаю. Семью и детей хочу. Уважаю его не желание. Мне 32 и часики уже тикают.

(Он плачет от жалости к ней и от чувства вины. А она его жалеет из-под своей короны-трансформера)

На следующий день после разговора я заболела, попросила его провести выходные у родителей, т.к. не хочу его заразить. В июне я уже заболела и его заразила короной. Опасалась. Сейчас уже ясно, что это просто ОРВИ. Он хочет вечером приехать, я отговариваю под тем же предлогом.

Подскажите, пожалуйста, как расстаться максимально красиво и без щипцов? Не хочу, чтобы его мучило чувство вины за нежелание иметь детей. Я была с ним счастлива эти 7 месяцев. Я просто устраиваю свою жизнь и другого выхода не вижу.

(Себя лучше жалейте, а не его. У вас не так уж много шансов успеть на этот поезд. И тратить на него время не нужно. У него все нормально, думайте о себе)