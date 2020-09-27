 

Александра Лукашенко выдвинули на Нобелевскую премию мира

27.09.2020, 18:31, Разное

Президента Белоруссии Александра Лукашенко выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Заявку в Нобелевский комитет направил член президентского совета по развитию науки, доцент БГПУ им. Максима Танка, кандидат социологических наук Галина Коваленко. По её мнению, Александр Лукашенко в 2020 году в качестве действующего президента страны не допустил анархии, иностранной интервенции и гражданской войны.

– Мне пришло уведомление из Осло, в котором сказано, что Нобелевский комитет утвердил мою заявку на выдвижение Александра Григорьевича Лукашенко на Нобелевскую премию мира. Я считаю, что наш президент больше всех заслуживает этой премии, потому что он сохранил мир в государстве. Другие кандидаты попросту притянуты за уши, не исключаю, что всё уже решено и без нас между крупными игроками, но я считаю, что регистрация Александра Лукашенко в качестве кандидата уже значит, что он легитимный и его заслуги как минимум признают на мировом уровне, — считает Коваленко.

Галина Коваленко напомнила, что Нобелевскую премию мира не всегда выдают заслуженно, поэтому, в случае присуждения её кому-либо другому, «нам не следует расстраиваться, потому что любой политик и без премии будет достойней Михаила Горбачёва».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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