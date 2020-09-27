Ученые рассказали о главных опасностях самоизоляции для здоровья

27.09.2020, 18:15, Разное

Ученые сообщают, что самоизоляция очень важна в период эпидемии, но способна вызывать физическое недомогание. Длительное пребывание в доме отрицательно воздействует на весь организм, ослабляет сердечно-сосудистую систему и легкие, ухудшается работа мозга.

Специалисты объясняют, что первая неделя, проведенная дома, переносится хорошо, даже если человек работает. Но стоит помнить, что удаленная работа понижает физическую активность, происходит потеря мышечной массы. Кит Баар, профессор Калифорнийского университета утверждает, что при потере мускулатуры утрачивается и сила человека, что считается сильным показателем склонности к долголетию.

Панагис Галиацатос, пульмонолог из Медицинского центра Джона Хопкинса, подчеркнул, что во время прекращений спортивных занятий страдают и легкие. Люди ощущали ухудшение дыхательной функции, а сидя дома они практически не двигаются, не увеличивается приток крови к легким, что только вредит человеку.

Также в период самоизоляции отсутствует график приема пищи, люди непрерывно едят, что приводит к лишнему весу. Профессор анатомии и физиологии Университета Нотр-Дам Джайлс Даффилд рассказал, что во время обычных условий люди стараются употреблять калорийную пищу с 10 до 15 часов дня, а в период карантина промежуток перемещается на вторую половину дня, что приводит к скачку уровня инсулина.

Во время пребывания дома, люди много работают с гаджетами, при этом они наклонении вперед, плечи опускаются, позвоночник и шея согнуты. Такое положение негативно отражается на осанке людей. Брэндон Браун, эпидемиолог и профессор Калифорнийского университета напоминает, что во время работы необходимо раз в час вставать и двигаться, потянуться или даже полежать на полу, чтобы спина восстановилась.

Также во время самоизоляции страдает качество и количество сна, так как люди не открывают окна и закрывают шторы. При этом у людей появляется ложное ощущение, что они могут высыпаться в любое время, но развлечения и работа отвлекают, что создает противоречие – человек находится дома, а выспаться не может.

Не стоит забывать, что у людей даже замедляется работа мозга. Во время физических нагрузок в организме осуществляются химические реакции, расщепляющие токсины в крови и предотвращая их попадание в мозг. Нехватка спорта приводит к ситуации, когда токсины расщепляются не столь эффективно, они начинают накапливаться в мозге. Последствия самоизоляции довольно опасны и могут не проявляться, пока не достигнут экстремальной стадии.