 

Алеся Кафельникова впервые опубликовала совместное фото с новым возлюбленным

27.09.2020, 18:15, Разное

В своем микроблоге Instagram Алеся Кафельникова впервые показала фото с новым возлюбленным, который оказался бывшим женихом Светланы Ходченковой. 21-летняя модель позировала с 34-летним Георгием Петришиным во время отдыха в Париже.
На снимке Алеся Кафельникова позирует для селфи со своим новым бойфрендом. Для похода в ресторан модель выбрала элегантное вечернее платье на тонких бретелях, а на плечи накинула пиджак возлюбленного. Георгий Петришин запечатлен в белой рубашке, черных брюках и жилетке.

На предыдущем фото в микроблоге Алеся Кафельникова позировала уже в парижском ресторане. Она написала, что «настроение есть малосольные огурцы», обняв банку с этим нетрадиционным французским лакомством. Кроме этого, в разделе Stories появились фотографии модели, сделанные ночью на фоне Эйфелевой башни.

Слухи о романе знаменитостей появились в конце лета, однако пара их никак не комментировала. После публикации поклонники считают, что Кафельникова и Петришин официально подтвердили свои отношения. Ранее 21-летняя модель долго встречалась с рэпером Фараоном. После этого намекала на то, что собирается замуж за Кевина Доделанде, а вскоре начала строить отношения с сыном предпринимателя Евгения Новицкого. Однако недавно она сообщила, что рассталась с Владимиром.



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