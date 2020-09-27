Ты – настоящий монстр: Наследница Любови Успенской сорвалась на королеву шансона из-за ее фотографии в Сети

27.09.2020, 18:15, Разное

Любовь Успенская так и не смогла помириться с дочерью, накануне Татьяна Плаксина снова сорвалась на знаменитую мать. Королева российского шансона опубликовала в Сети фотографию, которая и вызвала негативную реакцию наследницы.

Как и многие звезды шоу-бизнеса, Любовь Успенская является активным пользователем соцсетей. В этот раз артистка опубликовала на странице аккаунта в Instagram стильное фото, на котором предстала в молодежном образе. Но, как оказалось, такой выбор 66-летней певицы пришелся по вкусу не всем. Резкую критическую реакцию модный имидж вызвал у родной дочери королевы шансона, Татьяны Плаксиной. 30-летняя наследница популярной артистки буквально сорвалась на нее в комментариях к публикации.

Как известно, Плаксина и Успенская давно в ссоре, после скандала дочь уехала жить к отцу в США. Девушка упрекала мать в том, что та якобы лишила ее свободы. В то же время, как сообщал ряд СМИ, сама наследница исполнительницы за всю жизнь практически нигде не работала. Периодически Татьяна Плаксина записывала различные обращения к матери, в которых нелицеприятно отзывалась о ней. В попытках повлиять на родительницу, она даже обращалась на телевидение, обвиняя Успенскую в жестоком отношении к себе и даже в попытках физического воздействия.

Возможно, новым снимком Любовь Успенская пыталась найти с дочкой общий язык. Молодежное платье и модные ботинки, а также косички сделали ее похожей на юную девушку. Артистка похвасталась, что у нее с дочерью даже один размер, что позволяет им меняться нарядами. Как пишет «Глобалмск», В ответ на такой безобидный пост, Плаксина написала, что считает родную мать настоящим монстром, а себя отказалась считать дочерью знаменитой вокалистки.