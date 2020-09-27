В ОПЕК озвучили прогноз по исчерпанию запасов нефти в 2021 году в странах ОЭСР

27.09.2020, 18:08, Новости дня

Избыток нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) закончится в четвертом квартале 2021 года, сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

«Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в третьем квартале будут значительно выше своего среднего значения за последние пять лет. Однако в четвертом квартале они сократятся и будут превышать средний пятилетний уровень на 123 млн баррелей», – сказал Баркиндо, передает РИА «Новости».

Коммерческие запасы в ОЭСР в следующем году будут лишь «слегка превышать» среднее пятилетнее значение в первом квартале, они опустятся ниже этого уровня, и останутся там до конца 2021 года, уверен Баркиндо.

Ранее британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года спрогнозировала, что в ближайшие 30 лет рост глобального спроса на нефть может не возобновиться.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме – на 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года, а далее – на 5,8 млн до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии – показатель в 11 млн баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.