Матиос мог использовать дело Шеремета для давления на беглого министра Клименко – журналистское расследование

27.09.2020, 18:05, Новости дня

Причина убийства Павла Шеремета с высокой вероятностью находится на пересечении интересов политических и олигархических группировок, одну из которых представлял бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко, а другую – бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос. Об этом говорится во второй части расследования альтернативных версий гибели Шеремета, которую сайт “Заборона” опубликовал 23 сентября.

Авторы статьи обратили внимание на то, что за несколько недель до гибели Шеремета в военную прокуратуру из департамента спецрасследований ГПУ передали дело о злоупотреблении властью и служебным положением, а также об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, в чем подозревался Клименко.

У Матиоса, чье ведомство на тот момент расследовало ряд политически бесперспективных дел (Иловайск, преступления бойцов добробатов), появился шанс заняться делом окружения беглого президента Виктора Януковича, что сулило политические дивиденды, пишет “Заборона”.

В июле 2016 года Матиос встречался с Шереметом. Отношения между мужчинами были дружескими, что признает гражданская жена журналиста Алена Притула. Военный прокурор говорил, что тему поездки Шеремета в Москву, где тот встречался с Клименко, они во время последнего разговора не успели обсудить, однако якобы “Павел темными красками описывал свое пребывание в Москве”.

Шеремета убили 20 июля 2016 года, а 8 августа на допрос в Нацполицию пришла переселенка из Донецка Марина Мацюк, заявившая, что знакомый Клименко – бизнесмен Максим Зотов признался ей в убийстве журналиста. Зотов утверждает, что его оговорили.

Этот эпизод мог стать частью кампании по давлению на Клименко, организованной Матиосом, считают авторы расследования. На тот момент в стране обсуждалась возможность досрочных парламентских выборов и беглый министр, развивавший проект “Успішна країна”, рассчитывал благодаря этому вернуться в Украину.

Однако арест экс-заместителя Клименко, главы налоговой милиции времен Януковича Андрея Головача, “вертолетное дело” с задержанием топ-налоговиков, арест имущества холдинга “Вести”, подконтрольного экс-министру, а также изменение политической конъюнктуры сделали “реванш” Клименко невозможным.

Появление Зотова в деле Шеремета могло быть и попыткой увести следствие от настоящих убийц журналиста, допускает “Заборона”. В таком случае удивительно, что Министерство внутренних дел “не заинтересовалось происхождением невероятной истории” о “российском следе”, заключили авторы.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко и детский врач и волонтер Юлия Кузьменко.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась “разведкой”: искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что подозреваемых судить будут с участием присяжных. Первое заседание по сути назначено на 28 сентября.