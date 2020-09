Трамп номинировал кандидата в Верховный суд вместо умершей Гинзбург. Демократы недовольны

27.09.2020, 18:05, Новости дня

26 сентября президент США Дональд Трамп в Вашингтоне представил кандидата на должность пожизненного члена Верховного суда. Ею стала 48-летняя Эми Кони Барретт, сообщил Twitter Белого дома.

President @realDonaldTrump announces his intent to nominate Judge Amy Coney Barrett! pic.twitter.com/rgQEcSETKk

— The White House (@WhiteHouse) September 26, 2020

“Для меня было большой честью предложить кандидатуру одного из самых блестящих и одаренных юристов нашей страны в Верховный суд. Это женщина, обладающая небывалыми достижениями, выдающимся интеллектом, безупречной репутацией и непоколебимой верностью конституции”, – написал президент в Twitter.

Today, it was my great honor to nominate one of our nation’s most brilliant and gifted legal minds to the Supreme Court. She is a woman of unparalleled achievement, towering intellect, sterling credentials, and unyielding loyalty to the Constitution: Judge Amy Coney Barrett… pic.twitter.com/l2yezt2UOi

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020

Место в Верховном суде вакантно с 18 сентября, когда скончалась 86-летняя Рут Гинзбург, знаменитая судья и борец за права женщин.

Выступая на церемонии представления, Барретт заявила: “Если меня утвердят, я всегда буду помнить, кто занимал это кресло до меня”.

“Should I be confirmed, I will be mindful of who came before me.” pic.twitter.com/PEzpYa8qwl

— The White House (@WhiteHouse) September 26, 2020

Номинантка сейчас занимает должность судьи апелляционного суда седьмого округа США. Барретт придерживается консервативных взглядов, в частности выступает против абортов, пишет Financial Times.

С критикой выбора Трампа выступил на своем сайте кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден. Он напомнил, что Барретт с 2012 года систематически высказывает несогласие с принятым при президентстве Барака Обамы законом о доступном медицинском обслуживании, хотя Верховный суд подтверждал его конституционность.

Кроме того, Байден утверждает, что Сенат не должен утверждать кандидатуру члена Верховного суда до выборов президента страны, назначенных на 3 ноября.