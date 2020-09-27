Пашинян позвонил Путину

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27.09.2020, 17:48, Новости дня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил российскому коллеге Владимиру Путину, политики обсудили резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное – нужно прекратить военные действия», – сообщается на сайте Кремля содержание разговора.

Ранее Пашинян после обострения конфликта с Азербайджаном заявил, что Армения может признать независимость Нагорного Карабаха. Также Армения объявила мобилизацию и объявила военное положение.

Азербайджан также сообщал о введении военного положения.

Армения заявляла об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.



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