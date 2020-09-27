 

Российская валюта может рухнуть из-за Лукашенко: До 100 рублей за доллар

27.09.2020, 17:43, Разное

Российский рубль переживает не лучшие времена. Пандемия коронавируса COVID-19 и последовавшее за ней снижение цен на нефть нанесли серьезный удар по отечественной валюте. В последнее время котировки держатся около значений в 78 рублей за доллар и порядка 90 рублей за евро.

Но немалое давление на российскую валюту также оказывает политический фактор. Непрекращающиеся санкции США и Евросоюза и предстоящие выборы американского президента продолжают испытывать Москву на прочность. Тем не менее привлекательной выглядят события в Белоруссии для Москвы: поддержка, которую Александр Лукашенко получает от Кремля, угрожает навлечь на Россию новые санкции.

И выходки, которые не стесняется демонстрировать Александр Лукашенко, – включая тайную инаугурацию, применение силы против митингующих и прогулки по резиденции с автоматом наперевес – лишь усугубляют ситуацию. Экономист Нарек Авакян считает, что все это может привести к жестким ограничительным мерам со стороны Запада и сильно ударить по курсу рубля.

“Рубль может улететь выше 80 и закрепиться там, потенциально дойти до 100 рублей за доллар и чуть повыше”, – прогнозирует Авакян, отмечая, что падение валюты произойдет еще до президентских выборов в США.

Если же санкции будут слабыми, курс рубля может остаться на прежнем уровня. Однако любое геополитическое давление может “спугнуть” инвесторов, что окажет обернуться негативными последствиями для экономики.



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