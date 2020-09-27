 

Акции протеста в Беларуси: новые задержания

27.09.2020, 17:30, Новости дня

Белорусские силовики приступили к задержаниям, когда десятки тысяч демонстрантов вновь собрались в Минске в воскресенье, призывая к отставке Александра Лукашенко.

ОМОН выхватывал людей из толпы и уводил их в фургоны, сообщил очевидец агентству Reuters. Российское агентство «Интерфакс» сообщило о задержании не менее чем 10 человек.

Несколько станций метро были закрыты, наблюдались сбои в работе мобильного Интернета.

Волнения в Беларуси начались после того, как Лукашенко заявил об уверенной победе на выборах 9 августа, которые, по словам его оппонентов, были грубо фальсифицированы. Он отрицает фальсификацию итогов голосования и утверждает, что протесты поддерживаются из-за рубежа.

Церемония инаугурации Лукашенко на шестой срок прошла в среду без предварительного объявления, что вызвало новые протесты и осуждение со стороны США, Великобритании и ЕС.

Россия заявила, что решение ЕС не признавать Лукашенко законным президентом противоречит международному праву и представляет собой косвенное вмешательство во внутренние дела страны.

«Мы являемся свидетелями кризиса власти в Беларуси с авторитарной администрацией, которая не способна принять логику демократии, – заявил президент Франции Эммануэль Макрон в комментариях изданию Journal du Dimanche, опубликованных в воскресенье. – Очевидно, что Лукашенко должен уйти».

Бывший директор совхоза, 66-летний Лукашенко находится у власти более четверти века и не выказывает никакого желания уйти в отставку, пользуясь поддержкой со стороны традиционного союзника, России.

В ситуации когда западные страны готовятся ввести санкции против Минска, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обвинил их в попытке посеять «хаос и анархию».

Полиция задержала 150 человек во время субботней акции протеста, сообщило российское агентство «РИА Новости» со ссылкой на МВД Беларуси.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Пушков: Лукашенко лишил себя шансов на «особые отношения» с Евросоюзом

26.06 / Еврокомиссия выступила против возможных санкций США по «Северному потоку – 2»

25.06 / В Украине сегодня стартовало ВНО, первое тестирование – по математике

19.07 / Европейские аналитики насчитали 260 российских фейков о катастрофе MH17

12.09 / Главред “России 24” пожелал коллеге в день рождения, чтобы “Всемирный торговый центр горел к х…ям в этот день всегда”

29.06 / Во Владимире загорелось здание академического драмтеатра

10.07 / Президент Казахстана отреагировал на избиение тюленя на пляже

22.09 / В Мордовии рассказали о проекте «Вахта памяти»

24.06 / Адвокат оскорбившего Путина Габуния заявил о невозможности привлечь журналиста к ответу

15.08 / Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию “внутри и вокруг Беларуси”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска