Акции протеста в Беларуси: новые задержания

27.09.2020, 17:30, Новости дня

Белорусские силовики приступили к задержаниям, когда десятки тысяч демонстрантов вновь собрались в Минске в воскресенье, призывая к отставке Александра Лукашенко.

ОМОН выхватывал людей из толпы и уводил их в фургоны, сообщил очевидец агентству Reuters. Российское агентство «Интерфакс» сообщило о задержании не менее чем 10 человек.

Несколько станций метро были закрыты, наблюдались сбои в работе мобильного Интернета.

Волнения в Беларуси начались после того, как Лукашенко заявил об уверенной победе на выборах 9 августа, которые, по словам его оппонентов, были грубо фальсифицированы. Он отрицает фальсификацию итогов голосования и утверждает, что протесты поддерживаются из-за рубежа.

Церемония инаугурации Лукашенко на шестой срок прошла в среду без предварительного объявления, что вызвало новые протесты и осуждение со стороны США, Великобритании и ЕС.

Россия заявила, что решение ЕС не признавать Лукашенко законным президентом противоречит международному праву и представляет собой косвенное вмешательство во внутренние дела страны.

«Мы являемся свидетелями кризиса власти в Беларуси с авторитарной администрацией, которая не способна принять логику демократии, – заявил президент Франции Эммануэль Макрон в комментариях изданию Journal du Dimanche, опубликованных в воскресенье. – Очевидно, что Лукашенко должен уйти».

Бывший директор совхоза, 66-летний Лукашенко находится у власти более четверти века и не выказывает никакого желания уйти в отставку, пользуясь поддержкой со стороны традиционного союзника, России.

В ситуации когда западные страны готовятся ввести санкции против Минска, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обвинил их в попытке посеять «хаос и анархию».

Полиция задержала 150 человек во время субботней акции протеста, сообщило российское агентство «РИА Новости» со ссылкой на МВД Беларуси.