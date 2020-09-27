 

Названа причина, по которой украинский курсант смог выжить в авиакатастрофе Ан-26

27.09.2020, 17:08, Новости дня

Украинский курсант Вячеслав Золочевский смог выжить в авиакатастрофе Ан-26 благодаря тому, что его прикрыла часть самолета, сообщил глава Харьковской обладминистрации Алексей Кучер.

«Он (Золочевский – прим. ВЗГЛЯД) уже рассказывает, что происходило. Я еще раз повторяю, что не хотелось бы нагружать, потому что вы знаете, что проходит сейчас досудебное расследование. И следователи ГБР уже задавали вопросы. Поэтому там обстоятельства, которые он вспоминает, они изложены уже в протоколе допроса», – приводит слова Кучера УНН.

Курсант смог выжить, поскольку его прикрыло частью самолета во время пожара, добавил собеседник агентства.

«Он находился в определенной капсуле, как вот фюзеляж самолета, частью самолета прикрыло его, поэтому, собственно, огонь не достал его», – отметил Кучер.

Ранее сообщалось, что были извлечены «черные ящики» упавшего в городе Чугуеве в Харьковской области самолета.

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» сообщила, что в авиакатастрофе погиб сын депутата Николаевского облсовета Вадима Олабина Владимир.

Между тем обломки упавшего борта решили перевезти в одну из воинских частей Харькова.

Президент страны Владимир Зеленский сообщал, что выжить удалось только одному курсанту –Вячеславу Злочевскому, второй выживший скончался утром в субботу.



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