Николай Цискаридзе заявил о травле Анастасии Волочковой в Большом театре

27.09.2020, 16:17, Разное

Во время интервью для YouTube-канала «ЖЗЛ с Дмитрием Быковым» артист балета Николай Цискаридзе вспомнил о травле в Большом театре своей коллеги Анастасии Волочковой. При этом он не стал называть имен, отметив, что об этом пусть рассказывает сама танцовщица.

Николай Цискаридзе заявил, что руководству театра поступил «заказ» на Анастасию Волочкову. Началась «чудовищная травля», которую намерено развернули против балерины. Артиста вызвали и приказали сказать журналистам, что ему сложно поднять коллегу из-за ее веса, однако он отказался. После этого руководство Большого театра переключилось на его педагога и даже угрожало ему. Позже Николаю Цискаридзе отомстили за его позицию, а саму Анастасию Волочкову пытались всячески унизить.

Педагог и артист балета в интервью признался, что ему трудно воспринять сегодняшний образ балерины. Поэтому он не просматривает ее публикации в микроблоге Instagram. Для него коллега осталась прежней танцовщицей Большого театра. Он не хочет ее такой знать, так как это «совсем другой человек». Николай Цискаридзе признался, что никому бы не пожелал пройти через то, что пришлось пережить популярной балерине.