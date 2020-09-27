 

Диетолог Аида Киримова назвала лекарственные свойства черники

27.09.2020, 16:17, Разное

Врач-диетолог Аида Киримова рассказала, какими лекарственными свойствами обладает черника. Эту ягоду можно смело назвать суперфудом из-за ее состава. Однако имеется один недостаток собирать чернику необходимо в лесу или же болотистой местности.
Ягоду едят сушеной, сырой, делают из нее варенье, а также мед. Если говорить о лечебных целях, то применяются все части черники, в том числе, листья и побеги. Ягода помогает в борьбе с болезнью Альцгеймера и плохим зрением.

100 грамм черники содержат витамины А,В, Е,К и РР, ретинол, аскорбиновую кислоту. Эти вещества повышают выносливость человека и продлевают молодость. В ягоде также присутствуют магний, сера, цинк, калий, хром, натрий, кальций и фосфор. Все эти вещества направлены на улучшение физической и мозговой активности. В 100 граммах ягоды имеется всего 57 калорий, поэтому продукт является незаменимым при похудении.

Целебные свойства черники сохраняются, если ее заморозить или же засушить.



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