Экс-адвокат Волочковой Комсолев развенчал миф о богатстве балерины

27.09.2020, 16:17, Разное

По словам экс-адвоката Анастасии Волочковой, ему до сих пор не заплатили за оказанные юридические услуги. Владимир Комсолев развенчал миф о том, что знаменитость богата и ни в чем себе не отказывает.

Бывший адвокат уверяет, что балерина отозвала иск к Дане Борисовой из-за того, что он приостановил свою деятельность в связи с неуплатой. Правозащитник уверен, что без его помощи Анастасия Волочкова не выиграет это дело. Как отметил Владимир Комсолев, знаменитость должна ему за адвокатские услуги по делу о взыскании денежных средств с ее экс-водителя. Он должен был получить определенный процент с 300 тысяч рублей, которые должен был вернуть балерине Александр Скиртач. У него есть все документы и переписки с Анастасией Волочковой. Однако балерина не спешит с ним рассчитываться, поэтому он прекратил вести ее другие дела.

Ранее Дана Борисова упрекнула танцовщицу в том, что она злоупотребляет алкогольными напитками. Анастасия Волочкова решила, что ведущая должна ответить за свое заявление в суде. Экс-адвокат балерины считает, что без него у нее нет шансов, а такие известные правозащитники звезд как Александр Добровинский и Сергей Жорин сразу попросят у нее предоплату. При этом, богатство и популярность артистки он назвал «мифом». Имя балерины на данный момент держится в СМИ исключительно на скандалах. Кроме этого, Владимир Комсолев подтвердил, что у знаменитости действительно есть зависимость от спиртных напитков.