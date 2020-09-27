 

Компания Apple обновила новую версию iOS 14, выпущенную 16 сентября

27.09.2020, 15:55, Новости дня

Компания Apple вынуждена была срочно выпускать обновления к операционной системе iOS 14, которая вышла 16 сентября. Напомним, что в ОС обнаружились серьезные недостатки, что вызвало недовольство пользователей.

В частности, возникали ошибки при подключении к Wi-Fi, а также при использовании видеокамеры. Одиннадцать дней назад Apple представила новую версию современной операционной системы собственного производства во время официального мероприятия.

Апдейт получил код Апдейт iOS 14.0.1. Как сообщает разработчик, выявленные ошибки уже исправлены. Ждем отзывов пользователей. Проблемы, в основном, коснулись владельцев смартфонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus, выпущенных в той же компании.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / За сутки в мире выявлено рекордное количество больных COVID-19 – более 212 тыс.

29.08 / СК Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам давления на депутатов

02.07 / Москвичей предупредили о ливне с грозой и сильном ветре

12.07 / Германия предложила ЕС ввести санкции против РФ за кибератаку на бундестаг

10.08 / Первая страна попросила у РФ вакцину от коронавируса

09.08 / Российские вертолеты приняли участие в тушении лесного пожара на Кипре

02.07 / Объявлено о создании новой европейской платежной системы

20.07 / В Москве за сутки умерли 17 пациентов с коронавирусом

17.09 / У четырех хасидов на белорусско-украинской границе обнаружили COVID-19 – Красный Крест

12.09 / Открылся 45-й международный кинофестиваль в Торонто

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска