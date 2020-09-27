Компания Apple обновила новую версию iOS 14, выпущенную 16 сентября

27.09.2020, 15:55, Новости дня

Компания Apple вынуждена была срочно выпускать обновления к операционной системе iOS 14, которая вышла 16 сентября. Напомним, что в ОС обнаружились серьезные недостатки, что вызвало недовольство пользователей.

В частности, возникали ошибки при подключении к Wi-Fi, а также при использовании видеокамеры. Одиннадцать дней назад Apple представила новую версию современной операционной системы собственного производства во время официального мероприятия.

Апдейт получил код Апдейт iOS 14.0.1. Как сообщает разработчик, выявленные ошибки уже исправлены. Ждем отзывов пользователей. Проблемы, в основном, коснулись владельцев смартфонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus, выпущенных в той же компании.