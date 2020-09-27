 

В РФ стартовали продажи самого дорогого складного смартфона

27.09.2020, 15:55, Новости дня

Южнокорейская компания Samsung обвила о начале официальных продаж самого дорогого складного смартфона, выпущенного под этим всемирно известным брендом.

О том, что гаджет не будет дешевым, было известно заранее. Тем не менее, пользователей поразила гигантская цена. Официальные продавцы предлагают смартфон за 179 990 рублей!

Данная модель Galaxy Z Fold2 вышла с поддержкой формата связи 5G. Внутри установлен процессор Snapdragon 865 Plus. Есть два экрана. Дополнительный с диагональю 6,2 дюйма и основной на 7,6 дюйма. Частота обновления картинки на последнем составляет 120 Гц. Гаджет продается в комплекте с устройством для быстрой проводной зарядки, к которому прилагается еще и беспроводная.



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