Медики назвали витамины для здоровья и молодости кожи

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27.09.2020, 15:53, Разное

Медики назвали 6 витаминов, способствующих сохранению здоровья, красоты и молодости кожи. Они позволят защитить организм от различных проблем.
Медики подчеркивают, витамин А является мощным антиоксидантом, защищающим кожу от негативного влияния ультрафиолетового излучения. Он помогает устранить ее сухость, зуд и склонность к высыпаниям, но его прием не отменяет необходимости использования солнцезащитных средств. Большое количество этого витамина содержится в картофели, моркови, яйцах, молочных продуктах и говядине. Также рекомендуется использовать косметические средства, содержащие данные элемент. Витамин В3 часто применяется в антивозрастной косметике, поскольку способствует повышению эластичности кожи, разглаживанию морщин, а также устранению несовершенств и покраснений. Витамин С положительно влияет на выработку коллагена, который отвечает за упругость и гладкость кожи. С помощью этого антиоксиданта можно защититься от свободных радикалов и уменьшить вероятность онкологии. По словам медиков, суточная норма аскорбиновой кислоты составляет 1000 мг, а его источниками являются апельсины и другие цитрусовые, шпинат и клубника.

Витамин Е помогает избежать дряблости кожи, образования морщин и пигментных пятен, избавиться от сухости и вылечить воспалительные процессы. Большое количество элемента содержится в орехах, семенах, поливитаминах. Также медики советуют использовать косметику с этим ингредиентом. Витамин D способствует замедлению старения, поддержанию тонуса и упругости кожи. Для его получения необходимы солнечные ванны, а также употребление молока, тунца, лосося, яиц, грибов. Витамин К положительно влияет на свертываемость крови, заживление ран и синяков, устранение растяжек, сосудистых звездочек и шрамов. Суточная норма элемента составляет 90-120 мкг, а его источниками являются листовой салат, капуста, печень и молоко.



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